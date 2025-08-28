في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!

توم برّاك يعترف:
استعملت كلمة animalistic ولكن "ليس بطريقة مهينة" https://t.co/CiEk08gukF pic.twitter.com/VrxTown0pU
— محمود غزيّل (@ghazayel) August 28, 2025
اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من النبطية ان لا حصرية للسلاح بلا سيادة وقال ان دماء الشهداء مناراتُ الصمود وابع ان الذين بذلوا الأموال والدماء والأرواح ليبقى بلدنا حرّاً عزيزاً لا يقبلوا احتلالاً ولا وصاية ولا استبداداً ولا انتقاصاً للحقوق/ كلام رعد جاء خلال حفلِ تخرُّج طلاَّب ثانوية الشهيد أحمد سلّوم في مدينة النبطية بمشاركة شخصياتٍ وفعاليات والطلاَّب .
افاد مراسل "الجديد" حسين سعد، في صور، ان حركة فتح، في مخيمات منطقة صور، بدات بتسليم السلاح الثقيل للجيش اللبناني انطلاقا من مخيم الرشيدية.