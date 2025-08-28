في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!

في اول تعليق للمبعوث الأميركي بعد الكلام الذي صدر عنه بحق الصحافيين، في ، قال المبعوث الأميركي في مقابلة مع الصحافي ماريو : "كما تعلم، "حيواني" لم أستخدمها بطريقة "مهينة".

وأضاف في مقتطفات من مقابلة ستنشر غدًا: "أنا فقط كنت أسأل: هل يمكننا أن نهدأ؟ هل يمكننا أن نجد بعض التسامح واللطف؟ نعم، لنكن متحضرين".