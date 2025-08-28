الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!

2025-08-28 | 03:04
في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة &quot;حيواني&quot;.. ولكن!
في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!

في اول تعليق للمبعوث الأميركي توم برّاك بعد الكلام الذي صدر عنه بحق الصحافيين، في قصر بعبدا، قال المبعوث الأميركي في مقابلة مع الصحافي ماريو نوفل: "كما تعلم، كلمة "حيواني" لم أستخدمها بطريقة "مهينة".
وأضاف براك في مقتطفات من مقابلة ستنشر غدًا: "أنا فقط كنت أسأل: هل يمكننا أن نهدأ؟ هل يمكننا أن نجد بعض التسامح واللطف؟ نعم، لنكن متحضرين".

في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!

محليات

براك

قصر بعبدا

لبنان

بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
مراسل "الجديد": "حركة فتح" بدات بتسليم السلاح للجيش من مخيم الرشيدية

رعد: لا حصرية للسلاح بلا سيادة
03:59

رعد: لا حصرية للسلاح بلا سيادة

اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من النبطية ان لا حصرية للسلاح بلا سيادة وقال ان دماء الشهداء مناراتُ الصمود وابع ان الذين بذلوا الأموال والدماء والأرواح ليبقى بلدنا حرّاً عزيزاً لا يقبلوا احتلالاً ولا وصاية ولا استبداداً ولا انتقاصاً للحقوق/ كلام رعد جاء خلال حفلِ تخرُّج طلاَّب ثانوية الشهيد أحمد سلّوم في مدينة النبطية بمشاركة شخصياتٍ وفعاليات والطلاَّب .

03:59

رعد: لا حصرية للسلاح بلا سيادة

اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من النبطية ان لا حصرية للسلاح بلا سيادة وقال ان دماء الشهداء مناراتُ الصمود وابع ان الذين بذلوا الأموال والدماء والأرواح ليبقى بلدنا حرّاً عزيزاً لا يقبلوا احتلالاً ولا وصاية ولا استبداداً ولا انتقاصاً للحقوق/ كلام رعد جاء خلال حفلِ تخرُّج طلاَّب ثانوية الشهيد أحمد سلّوم في مدينة النبطية بمشاركة شخصياتٍ وفعاليات والطلاَّب .

بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
03:22

بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور

افاد مراسل "الجديد" حسين سعد، في صور، ان حركة فتح، في مخيمات منطقة صور، بدات بتسليم السلاح الثقيل للجيش اللبناني انطلاقا من مخيم الرشيدية.

03:22

بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور

افاد مراسل "الجديد" حسين سعد، في صور، ان حركة فتح، في مخيمات منطقة صور، بدات بتسليم السلاح الثقيل للجيش اللبناني انطلاقا من مخيم الرشيدية.

رعد: لا حصرية للسلاح بلا سيادة
03:59
تسليم السلاح الثقيل في مخيم الرشيدية
03:41
بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
03:22
مراسل "الجديد": "حركة فتح" بدات بتسليم السلاح للجيش من مخيم الرشيدية
03:04
111 مهمة للدفاع المدني في الـ24 ساعة الماضية
02:40
هيومن رايتس ووتش لـ"لبنان": أفرجوا فورا عن القذافي.. "قضاء متصدع يفتقر للاستقلالية"  
02:28
