4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مصادر رئاسية للجديد: إذا لم تلتزم إسرائيل بما نصت عليه الورقة فإن لبنان سيكون غير ملزم بتطبيقها ويُعد في حِلّ من الالتزامات التي تضمنت نصاً صريحاً بوجوب التزام الأطراف المعنية بها

2025-08-28 | 12:57
مصادر رئاسية للجديد: إذا لم تلتزم إسرائيل بما نصت عليه الورقة فإن لبنان سيكون غير ملزم بتطبيقها ويُعد في حِلّ من الالتزامات التي تضمنت نصاً صريحاً بوجوب التزام الأطراف المعنية بها
مصادر رئاسية للجديد: إذا لم تلتزم إسرائيل بما نصت عليه الورقة فإن لبنان سيكون غير ملزم بتطبيقها ويُعد في حِلّ من الالتزامات التي تضمنت نصاً صريحاً بوجوب التزام الأطراف المعنية بها
مصادر رئاسية للجديد: إذا لم تلتزم إسرائيل بما نصت عليه الورقة فإن لبنان سيكون غير ملزم بتطبيقها ويُعد في حِلّ من الالتزامات التي تضمنت نصاً صريحاً بوجوب التزام الأطراف المعنية بها

محليات

رئاسية

للجديد:

تلتزم

إسرائيل

الورقة

لبنان

سيكون

بتطبيقها

ويُعد

الالتزامات

تضمنت

صريحاً

بوجوب

التزام

الأطراف

المعنية

التحكم المروري: 8 حوادث 3 قتلى و 9 جرحى في الـ24 ساعة الماضية
شرط أساسي لإعادة تطبيع العلاقات مع سوريا.. ما هو؟ (الأخبار)

بـ "مسيّرة الناقورة".. شهيدان للجيش وبيان!
13:22

بـ "مسيّرة الناقورة".. شهيدان للجيش وبيان!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

13:22

بـ "مسيّرة الناقورة".. شهيدان للجيش وبيان!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بـ "مسيّرة الناقورة".. شهيدان للجيش وبيان!
13:22
معلومات الجديد: جلسة التصويت على التمديد كانت مفترضة يوم الاثنين الماضي إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم بانتظار انتهاء زيارة الوفد الأميركي إلى بيروت وتقييمه للخلاصات
13:08
مصادر دبلوماسية للجديد: نتيجة هذا الاتفاق تبلورت في الـ24 ساعة الاخيرة بعد إتصال بين وزيري خارجية فرنسا وأميركا حيث كانت واشنطن تسعى لإنهاء مهمة اليونيفيل والانسحاب التدريجي هذا العام
13:07
مصادر رئاسية للجديد: اتصالات قام بها قصر بعبدا في الاشهر الماضية مع السفارات المعنية بهذا القرار كما أن بعثة لبنان في نيويورك قامت بعملها لعدم إنهاء مهام القوات
13:04
معلومات الجديد: اتصالات بين الرئاسات لاعتماد مخرج في الجلسة المقبلة يؤكد التزام لبنان بالقرار وبالخطة وفي نفس الوقت يحرر لبنان من تطبيق الخطة وفق المهلة الزمنية
13:01
مصادر رئاسية للجديد: الحكومة اللبنانية ملتزمة بالورقة التي وافق عليها الجانب اللبناني و الجيش سيعرض خطته أمام الحكومة في الثاني من أيلول لمناقشتها واقرارها
12:55
