الجيش يوقف مرتكب جريمة الدامور

بتاريخ 29 / 8 / 2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عرمون – عاليه المواطنَين (م.ت.) ووالده (ص.ت.) لإطلاق الأول النار على المواطن (خ.ا.م.) بتاريخ 28 / 8 / 2025 في منطقة الدامور – الشوف ما أدى إلى مقتله. وضبطت في حوزتهما السلاح الحربي المستخدم.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
بلغ احباط رئيس مجلس النواب من المفاوضات الاميركية لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار حده الاقصى باعلانه ان اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني “أسوأ من اتفاق السابع عشر من أيار 1983، مرفقا بعبارة " يا محلا 17 ايار"وإن كان بري غير نادم على اسقاط اتفاقية ايار محددا سقف التفاوض للمرحلة المقبلة قائلا: يريدون التعامل معنا كأننا خاسرون نعم دفعنا الثمن لكن بعد الآن لن ندفع أي ثمن".
أصدر الجيش اللبناني بياناً قال فيه إنّه، استكمالاً لعملية تسلّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلّم كمية من الأسلحة والذخائر من مخيم برج البراجنة بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.