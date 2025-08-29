الجيش يوقف مرتكب جريمة الدامور

بتاريخ 29 / 8 / 2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة ، أوقفت دورية من في منطقة – المواطنَين (م.ت.) ووالده (ص.ت.) لإطلاق الأول النار على المواطن (خ.ا.م.) بتاريخ 28 / 8 / 2025 في منطقة – ما أدى إلى مقتله. وضبطت في حوزتهما السلاح الحربي المستخدم.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص. وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.