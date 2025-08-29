تعزيز العلاقات اللبنانية-القطرية محور لقاء السفير القطري وسلام

استقبل رئيس الحكومة سفير في الشيخ بن الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا الدعم الكامل كحكومة دولة قطر للرئيس سلام، وعلاقتنا تاريخية مع ولدينا مشاريع قطرية كثيرة قائمة في لبنان، كذلك هناك دعم مستمر للجيش اللبناني، ودعم في المجالين الإقتصادية والصحي ومنها دعم مستشفى الكرنتينا.