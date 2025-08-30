"بري ضد الاقتتال مع الجيش".. هذا ما قاله الخير من عين التينة

وبعد اللقاء تحدث الخير قائلاً : الحقيقة لا نستطيع من وقت لآخر إلا أن نأتي للقاء دولة الرئيس نبيه بري
صمام الأمان في هذا البلد خصوصاً بهذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمنطقة.
وأضاف : الحقيقة كلما نلتقي به نلمس منه الأمن والإطمئنان لأنه صمام الأمان في هذا البلد وهو مع الوحدة
الوطنية فيه ، وهو مع أن يكون لبنان كلمة
واحدة ضد الغطرسة التي يمارسها العدو
الصهيوني.
وختم الخير : الرئيس بري ضد الإقتتال مع الجيش اللبناني
الذي يمثل كل طوائف لبنان ، وهو ضد الإقتتال الداخلي في لبنان ويعمل بكل ما يملك من قوة لحماية البلد ، نحن بعد هذ اللقاء شعرنا أن البلد بإذن الله
سيكون بأمن وأمان ومهما تغطرس العدو الإسرائيلي
لن يستطيع الوصول الى ما يريد ، لأن لبنان ليس الإستسلام، لبنان طالما فيه الرئيس بري وفيه المقاومة
والشعب سيبقى لبنان مرفوع الرأس.