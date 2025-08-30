"بري ضد الاقتتال مع الجيش".. هذا ما قاله الخير من عين التينة

تابع الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا إنمائية ووطنية خلال استقباله رئيس المركز الوطني في كمال الخير بحضور اتحادات النقل البري والترانزيت في والخارج كمال الخير .



وبعد اللقاء تحدث الخير قائلاً : الحقيقة لا نستطيع من وقت لآخر إلا أن نأتي للقاء دولة الرئيس صمام الأمان في هذا البلد خصوصاً بهذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمنطقة.

وأضاف : الحقيقة كلما نلتقي به نلمس منه الأمن والإطمئنان لأنه صمام الأمان في هذا البلد وهو مع الوطنية فيه ، وهو مع أن يكون واحدة ضد الغطرسة التي يمارسها الصهيوني.

وختم الخير : الرئيس بري ضد الإقتتال مع الذي يمثل كل طوائف لبنان ، وهو ضد الإقتتال الداخلي في لبنان ويعمل بكل ما يملك من قوة لحماية البلد ، نحن بعد هذ اللقاء شعرنا أن البلد بإذن سيكون بأمن وأمان ومهما تغطرس العدو لن يستطيع الوصول الى ما يريد ، لأن لبنان ليس الإستسلام، لبنان طالما فيه الرئيس بري وفيه والشعب سيبقى لبنان مرفوع الرأس.