وزير المال يوضح.. لا صحة لهذه الأخبار

توضيح من المكتب الاعلامي لوزير المالية



وبعض وسائل الاعلام تتداول بأخبار تارة مجتزأة وتارة مفبركة مضللة حيال موقف من التطورات السياسية الراهنة.

ورغم النفي لما يتم نسبه خطأ ومشوهاً، ورغم تأكيد الوزير مراراً وبوضوح على موقفه في أكثر من مناسبة الداعم لاستعادة الدولة سيادتها حتى آخر شبر من أراضيها التي لا تزال محتلة من قبل اسرائيل، وحفظ كرامة الجنوبيين وكل المتضررين من اعتداءاتها المستمرة والمتمادية، والتعويض عليهم، ورفض كل موقف داعم للاعتداءات أو يجد تبريراً لها، لا تزال هذه الوسائل مصرة على اختلاق والتمادي في فبركتها وفق أهوائها.

وعليه، لا يمكن أن نجد تفسيراً لذلك إلا أن الغاية الوحيدة هي التضليل والتشويش التي لا تغيّر في الحقيقة الثابتة وفي القناعات بشيء.