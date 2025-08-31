عزالدين: لن نستسلم!

وأضاف خلال احتفال تكريمي في بلدة بيت ليف الجنوبية: "سلاح ساهم في بناء الدولة وتقويتها وإيجاد مكانة للبنان بين الأمم وصنع ‏معادلة ردع في مقابل تهديدات ما أدى إلى ازدهار "، مشدداً على "أننا ومن هذا المنطق، لن نسمح لأميركا ‏وأدواتها في الداخل والخارج أن يحققوا بالسياسة والمناورات والمفاوضات والزيارات والضغوطات وبالدبلوماسية ‏الناعمة أو الصلبة، أهداف العدو في على هذه المقاومة وسحقها بعد أن عجزوا عن ذلك في ، ولن ‏نستسلم أو نسلم سلاحنا ولا حتى طلقة واحدة من هذا السلاح"‎.‎وتابع: "إصرارهم على نزع سلاح المقاومة في الوقت الذي يدّعون فيه أنهم هزموها وقضوا على ‏كوادرها وقيادتها وقدرتها ومنظومة السيطرة والإدارة فيها، إنما يأتي من معرفتهم بأن الذي أفشل أهدافهم ما زال ‏حاضراً ويشكل ردعاً نسبياً إذا ما أراد هذا العدو أن يجدد هجوماً برياً أو اقتحاماً للأراضي . وبالتالي، عندما ‏صمد أبطالنا وشهداؤنا الذين ضحوا كإستشهاديين في الكثير من المواطن والمواضع والمواقع، أدرك العدو الأسرائيلي ‏أنه لن يستطيع أن يحقق هدفه، وعجز عن الإستمرار في القتال بعدما واجه قتالاً شرساً وشجاعة منقطعة النظير، ‏فطلب وقف إطلاق النار واستنجد بأميركا محاولاً أن يحقق بالسياسة ما فشل في تحقيقه ميدانياً"‎.‎وذكّر النائب عز الدين بأن "هذه المقاومة قامت بواجبها وبمسؤوليتها على أكمل وجه، فأنجزت أول انتصار على ‏هذا العدو دون قيد أو شرط او اتفاق أمني أو عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو ، وهذا ما لم يحصل في ‏تاريخ هذا الصراع، كما وأنجزت حماية حقيقية للسيادة وللاستقلال وجعلت هذا العدو على امتداد سبعة عشر عامًا بعد ‏التحرير وبعد الحرب الكونية عام 2006 خاضعاً للمعادلة التي أرستها، أن يقف على "رجل ونصف" لا يجرؤ على ‏التقدم متراً بل شبراً واحداً في أرضنا‎."‎وقال: "أمام هذا المشهد نجد أن ثمة من يجمعون على أنهم يريدون القضاء على هذه المقاومة ‏وسحقها وتعطيل سلاحها ونزعه، بعد أن أدرك العدو أن المقاومة أفشلت أهدافه ببركة شهدائنا الأبطال الذين ثبتوا ولم ‏يتزلزلوا وأسقطوه كما أسقطوا أهدافه، وصارت تضحياتهم اليوم أمانة في أعناقنا"‎.‎