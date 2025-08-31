الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

إبراهيم في ذكرى الصدر: غيابك يسطع حضورًا ونورك لن يُحجب

2025-08-31 | 03:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إبراهيم في ذكرى الصدر: غيابك يسطع حضورًا ونورك لن يُحجب
إبراهيم في ذكرى الصدر: غيابك يسطع حضورًا ونورك لن يُحجب

بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، كتب اللواء عباس إبراهيم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي الآتي:
"غيابك يسطع حضورًا،

ومع كلّ يومٍ يمرّ تزداد بوصلتُك دقّةً في التوجّه.
أينما كنتَ فأنتَ بيننا إمامًا وهاديًا، بحرصك على الوحدة الوطنية التي ما رأيتَها إلا سلاحًا نواجه به كلَّ الأخطار والتحدّيات.
الوحدةُ أنتَ مثالها، جسّدْتَها في كلِّ الميادين.
استشرفتَ مستقبلَنا فقلتَ: ستمرُّ علينا مِحن وسنعيش في عالمٍ تملؤه الذئاب.
كما قلتَ: إذا احتلّ العدوُّ جنوب لبنان، سأخلع ردائي وأصبح فدائي.
فسلامٌ عليك وعلى رفيقَيْك.
سبعٌ وأربعون عامًا لم تحرّفْنا عن خطِّك ولم تزِدْنا إلا قناعةً بك.
كلُّ ظلامِهم لم يحجبْ نورَك ولن يحجُبَه.
فبهدْيِك نستظلّ الحقَّ والعنفوان".
مقالات ذات صلة
إبراهيم في ذكرى الصدر: غيابك يسطع حضورًا ونورك لن يُحجب

محليات

عباس ابراهيم

لبنان

ذكرى موسى الصدر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالصور - الجيش يتلف كمية كبيرة من الحشيشة في بعلبك
الحاج حسن: جلستي الخامس والسابع من اب مجموعة من الخطايا

اقرأ ايضا في محليات

"بحوار هادئ وتوافقي".. بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح!
08:24

"بحوار هادئ وتوافقي".. بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح!

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، "تحية لكل الشهداء ولا سيما الذين ارتقوا خلال الحرب الأخيرة التي ما زالت تستهدف لبنان وفي مقدمهم السيد نصر الله".

08:24

"بحوار هادئ وتوافقي".. بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح!

وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري، "تحية لكل الشهداء ولا سيما الذين ارتقوا خلال الحرب الأخيرة التي ما زالت تستهدف لبنان وفي مقدمهم السيد نصر الله".

يحدث الآن

اخترنا لك
"بحوار هادئ وتوافقي".. بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح!
08:24
بري: هل لاحظتم أن لبنان كاملاً من ضمن حلم "اسرائيل" الكبرى؟
08:14
بري: ما هو مطروح في الورقة الأميركية يتجاوز مبدأ حصر السـلاح وكأنه بديل عن اتفاق تشرين الثاني ولبنان نفذ ما عليه و"اسرائيل" أصرت على استمرار إطلاق النار
08:13
بري: نؤكد أننا لسنا إلا دعاة وحدة وتعاون
08:13
بري: من غير الجائز رمي كرة النار بيد الجيش اللبناني
08:11
بري: نؤكد أن موقف وزراء الثنائي في جلسات الحكومة ليس طائفياً بل وطني بامتياز
08:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025