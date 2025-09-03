الأخبار
محليات

منسى: لتسهيل مغادرة السوريين دون إخلال بالمعايير الأمنية

2025-09-03 | 03:21
منسى: لتسهيل مغادرة السوريين دون إخلال بالمعايير الأمنية
منسى: لتسهيل مغادرة السوريين دون إخلال بالمعايير الأمنية

وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وكل من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى إلى معبر العبودية على الحدود اللبنانية الشمالية، بعد أن تفقّد معبر العريضة، واطّلع في كلٍّ من المعبرين على الإجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية المتخذة لتأمين مغادرة اللاجئين السوريين الأراضي اللبنانية نحو الداخل السوري.

وقد استمع اللواء منسى إلى شرح قدّمه الضباط المسؤولون عن آلية العمل، واطّلع على مسار العملية من لحظة تسجيل الأسماء وحتى لحظة عبور الحدود، مشدّدًا على "ضرورة تسهيل الإجراءات من دون أي إخلال بالمعايير القانونية والأمنية، مع مراعاة المعايير الإنسانية".

وأكّد على "أهمية التنسيق المستمر بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية لضمان حسن سير العملية وتأمين عودة منظّمة للاجئين".

 وأشار الوزير منسى إلى أنّ هذه الجولة تأتي في إطار متابعة مباشرة لهذا الملف، بهدف تقييم الحاجات ومعالجة أي عقبات محتملة، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات المتخذة".

