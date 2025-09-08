بعلبك تكرم قدامى تجارها

تقديرا لجهودهم وصدقهم وتعبهم واستمرارية نهجهم وانتمائهم لمدينة من خلال محافظتهم على السوق التجاري ونقلته النوعية رغم جائحة وعمليات الاستهداف الذي تعرضت لها المدينة عام 2006 و2025 وحالات الجمود والكساد،

أقامت تجار حفلا تكريميا لقدامى تجار المدينة في باحة اوتيل الخارجية في . والقى رئيس نقابة تجار البقاع وبعلبك كنعان اكد فيها ان ستبقى عنوانا للاخوة والتلاقي وتكريم قدامى التجار هو تجسيد لمعنى التواصل والتلاقي مع من كانت تجارتهم درسا في الامانة والالتزام والقيم ،وقد كانت تجارتهم رسالة صدق ومحبة لا مجرد مهنة للارتزاق .

وتوجه بالشكر لشريك المهرجان سعدالله صلح على مواكبته ومتابعته بروح المحبة والوفاء والانتماء في مدينة شامخة بهياكلها واثارها التاريخية.

والقى صلح كلمة القاها عنه نيابة نجله محمد صلح، تحدث عن مسيرة والده في ميدان التجارة والخدمة العامة مع قدامى تجار المدينة وقد شكلوا معا مدرسة في الصبر والثبات والانتماء، وحملوا الوطنية بتقدم وصبر وثبات ،وقد استحقوا التكريم نتيجة صبرهم وصمودهم بوجه التحديات الكبرى والظروف الصعبة التي مرت على المنطقة ،وقد اظهروا شجاعة وطنية حقيقية وثباتا لا يقدر بثمن بعدما افنوا اعمارهم من اجل .

واثنى على دور القوى الامنية في حفظ الاستقرار مشيرا الى ان تثبيت الامن يتطلب دعما مستداما وخططا واضحة تضمن دعما مستداما وشعورا بالثقة .

وطالب بتخفيضات ضريبية عادلة في ظل الركود الاقتصادي ودعم حقيقي للقطاع السياحي تكون رافعة اساسية ومصدر وحدتنا وقوتنا .

واعرب عن استعداده بدعم اي مشروع او استثمار يعزز اقتصاد المدينة كي تعود الى قلب الاقتصاد الوطني لان بعلبك تستحق .

