"ذكرياتي مع ابي"... نجل نصرالله يُفصح عن "الخبر السعيد"!

وفي تسجيل مصوّر لاحق، خرج مهدي لتوضيح الحقيقة، مؤكّدًا أن استشهاد والده أمر قاطع "لا مجال للتشكيك به"، مستندًا إلى بيان الحزب، التشييع ونعْي المرشد علي خامنئي.

وقال إن الشائعات عن بقاء السيد حيًّا "أمل عاطفي مفهوم لكنه غير واقعي"، مشددًا على أن لا الحزب ولا العائلة يخفون الحقيقة أو يتلاعبون بمشاعر الناس، وأن مثل هذه الشائعات تسبب خيبة وأذى نفسيًا.

وأعلن محمد مهدي أيضًا عن "الخبر " وهو صدور كتاب جديد بعنوان "ذكرياتي مع أبي"، يكشف فيه محطات من حياة والده وصورًا لم تُنشر من قبل.