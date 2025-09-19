الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عنّفت طفلها... ماذا حلّ بالأم؟

2025-09-19 | 13:07
عنّفت طفلها... ماذا حلّ بالأم؟
عنّفت طفلها... ماذا حلّ بالأم؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ عناصر فصيلة قبر شمول أوقفوا شابة تبلغ 20 عامًا، بعدما وثّق مقطع فيديو قيامها بتعنيف طفلها البالغ سنتين في بلدة بعورته ـ قضاء عاليه.

وأوضحت المديرية أنّ التحقيقات بيّنت أنّ الأم تعاني اضطرابًا نفسيًا، واعترفت بالاعتداء على طفلها بسبب خلافها مع والده. وكشف الطبيب الشرعي عن وجود كدمات ومرض جلدي لدى الطفل، الذي نُقل إلى المستشفى ثم سُلّم إلى إحدى الجمعيات المختصة، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية بحق الوالدة بناءً لإشارة القضاء

