عنّفت طفلها... ماذا حلّ بالأم؟

وأوضحت المديرية أنّ التحقيقات بيّنت أنّ الأم تعاني اضطرابًا نفسيًا، واعترفت بالاعتداء على طفلها بسبب خلافها مع والده. وكشف الطبيب الشرعي عن وجود كدمات ومرض جلدي لدى الطفل، الذي نُقل إلى المستشفى ثم سُلّم إلى إحدى الجمعيات المختصة، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية بحق الوالدة بناءً لإشارة .