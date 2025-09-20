"لا تكويع" بقرار حصر السلاح.. مواقف جديدة لوزير العدل

شدد وزير العدل عادل على أنه "لا يجوز لاي حزب أن يفرض مشيئته على الدولة ولا أن يحدد شروطه، وقرار حصر السلاح نهائي".

وفي مقابلة له مع ، أكد "ألا تكويع بقرار حصر السلاح وأن تنفيذه واضح".



ورداً على الامين العام ، قال نصار: "لا يوجد جمهور بتصرف حزب ولا يجوز لحزب أن يخاطب دولة اجنبية، فالحزب يجب ان يكون بخدمة الدولة ولا يجوز ان يفرض مشيئته على الدولة و لا ان يحدد او يشترط عليها".



وفيما خص ملف الموقفين السوريين، كشف وزير العدل أنه "يمكن التوصل الى اتفاقية بين البلدين وان 3 قضاة في ينتظرون الاجتماع الثاني المرتقب في ".



وعن الموقوفين اللبنانيين في السجون ، أكد نصار أنه من "حق اللبنانيين معرفة مصير ابنائهم وان الجانب السوري يريد معالجة هذا الملف بموجب اتفاقية ضمن اطر قانونية"، لافتاً إلى ان " معني بصوره خاصة بأي معتقل في السجون السورية".



وفي قضية هنيبعل ، أشار وزير العدل الى انه "تم تقديم اخلاء سبيل من قبل وكيله والطلب موجود عند المحقق العدلي، بانتظار القرار الذي سيصدر عن المحقق العدلي".



وقال نصار: "الوزارة تتعاون مع البلغاري بالنسبة لتوقيف مالك السفينة روسوس والتنسيق اللوجستي اللازم مستمر لتسريع عملية التحقيق".