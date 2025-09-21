بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"

دان رئيس المجزرة التي ارتكبها المُسيَّر في مدينة ، والتي ذهب ضحيتها خمسة ، من بينهم أطفال.

: "خمسة شهداء أب وثلاثة من أطفاله، ووالدتهم الجريحة سُفكت دماؤهم بدمٍ بارد في مدينة ، على مرأى ومسمع من اللجنة التقنية المولجة مراقبة وقف إطلاق النار، وذلك عقب إجتماعها في ، بحضور الموفدة الأميركية أورتاغوس".



وأضاف بري: "دماء هؤلاء اللبنانيين الأطفال ووالدهم وأمهم الجريحة، الذين يحملون الجنسية الأميركية هي برسم من كان مجتمعاً في الناقورة، وبرسم التظاهرة العالمية التي بدأت تتوافد إلى مقر ".



وتابع رئيس المجلس: "نسأل: هل الطفولة هي التي تُمثّل خطراً وجودياً على ؟ أم أن سلوك هذا الكيان، في القتل دون رادع أو حساب، هو الذي يُشكّل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين؟".



وختم بري : " للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".