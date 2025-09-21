عاجل
محليات

بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"

2025-09-21 | 11:49
بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"

دان رئيس مجلس النواب نبيه بري المجزرة التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي المُسيَّر في مدينة بنت جبيل، والتي ذهب ضحيتها خمسة شهداء، من بينهم أطفال.

وقال بري: "خمسة شهداء  أب وثلاثة من أطفاله، ووالدتهم الجريحة سُفكت دماؤهم بدمٍ بارد في مدينة بنت جبيل، على مرأى ومسمع من اللجنة التقنية المولجة مراقبة وقف إطلاق النار، وذلك عقب إجتماعها في الناقورة، بحضور الموفدة الأميركية أورتاغوس".

وأضاف بري: "دماء هؤلاء اللبنانيين الأطفال ووالدهم وأمهم الجريحة، الذين يحملون الجنسية الأميركية هي برسم من كان مجتمعاً في الناقورة، وبرسم التظاهرة العالمية التي بدأت تتوافد إلى مقر الأمم المتحدة".

وتابع رئيس المجلس: "نسأل: هل الطفولة اللبنانية هي التي تُمثّل خطراً وجودياً على الكيان الإسرائيلي؟ أم أن سلوك هذا الكيان، في القتل دون رادع أو حساب، هو الذي يُشكّل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين؟".

وختم بري : "الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".
 
 
 
 
 
