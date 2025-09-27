بيان من الحرس الثوري الإيراني في ذكرى استشهاد نصرالله

وأضاف البيان، " ليست مؤسسة قابلة للإلغاء ضمن عمليات سياسية أو ، بل هي هوية وفكر وثقافة حيّة متجذّرة في قناعات الشعوب".

وتابع، "السيدان وصفي الدين جعلا جبهة المقاومة رمزًا لعزّة الأمة وقوة استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وختم البيان بالتأكيد على أنّ "حرس يدعم قيادة الشيخ نعيم الشجاعة والحكيمة، وجهود في حماية أمن واستمرارية خط المقاومة".