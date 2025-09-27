بيان من الحرس الثوري الإيراني في ذكرى استشهاد نصرالله

وأضاف البيان، "المقاومة ليست مؤسسة قابلة للإلغاء ضمن عمليات سياسية أو أمنية، بل هي هوية وفكر وثقافة حيّة متجذّرة في قناعات الشعوب".
وتابع، "السيدان نصر الله وصفي الدين جعلا جبهة المقاومة رمزًا لعزّة الأمة وقوة استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي".
وختم البيان بالتأكيد على أنّ "حرس الثورة يدعم قيادة الشيخ نعيم قاسم الشجاعة والحكيمة، وجهود حزب الله في حماية أمن لبنان واستمرارية خط المقاومة".
يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طقس خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة.
نفى عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة، نفيا" قاطعاً" ان يكون قد قصد فعالية الروشة، أو ذكرى السيد حسن نصرالله باي كلمة نابية، وإن اشارته للجنازة الحامية، كان يقصد منها حصرا "الازمة التي اثيرت حكومياً وادارياً" حول إضاءة الروشة، وما نتج عنها من تشنجات. وخلص حمادة قائلاً: "كل الاحترام لكل شهداء لبنان، وشهداء المقاومة، وللسيد حسن نصرالله ورفاقه"