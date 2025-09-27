الأخبار
محليات

طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان

2025-09-27 | 03:30
طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان
طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان

يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طقس خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع:
السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلّي على المرتفعات، ومن دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية.
الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية، كما يتكوّن ضباب محلّي على المرتفعات.
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تبقى من دون تعديل في الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة، خاصة فوق الجبال وفي الداخل. تتشكل الغيوم ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر، فتصبح الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة، خاصة شمال البلاد وعلى المرتفعات.
النائب مارك ضو لـ "الجديد": الانتخابات ستحصل في موعدها لا تراهنوا على ذلك وسلاح حزب الله "انكسرت شوكته"
بيان من الحرس الثوري الإيراني في ذكرى استشهاد نصرالله

