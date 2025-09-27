الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

برّي في ذكرى الإغتيال: ألا إن نصرالله قريب

2025-09-27 | 06:12
برّي في ذكرى الإغتيال: ألا إن نصرالله قريب
برّي في ذكرى الإغتيال: ألا إن نصرالله قريب

بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري:

"بسم الله الرحمن الرحيم

(‏فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا ) صدق الله العظيم.

أبا هادي.

عام على الإرتقاء والسمو.

في يوم رحيلك أنت كما أنت... كما كل الشهداء، ضمائر حية توقظون أرواحنا من جديد... لنصحو أكثر وحدة وأملاً... وعشقاً أكبر للأرض وللوطن والهوية للإنسان وللبنان... للحق والحرية ولفلسطين، اليس السيد المسيح (عليه السلام) مشى درب الجلجلة من هناك فكانت قيامته قيامة للأمل والرجاء؟

أيها السيد الشهيد... يا رفيق الدرب.

يا حاضراً لا يغيب

أيها الكربلائي الذي إستنهض من دم الحسين وصبر زينب (عليهما السلام) اليقين كل اليقين.

 في يوم شهادتك، أستعيدك صوتاً يتردد في الأرجاء: "أن الوقوف في وجه الباطل لو أدى إلى إلإستشهاد فإنه سيكشف كل الأقنعة فذلك هو نصر وفتح حسيني"، نعم أيها الأسمى في الحياة والشهادة... والأصدق في القول، والأوضح في الموقف، والأنبل في التضحية والوفاء، لقد فزت بالحسنيين النصر والشهادة، وأسقطت بشهادتك الأقنعة عن الوجوه وقد "رُفعت الأقلام وجفت الصحف".

 أخي ورفيق درب البدايات، سماحة الشهيد السيد حسن نصرالله.

معك في يوم إرتحالك، ومع كل الشهداء، لا نهايات أنتم البدايات، معنا ستبقون حتى آخر النهايات من اجل حفظ لبنان ودرء الفتن عنه وصون كرامة الإنسان فيه وحماية السلم الأهلي هو أفضل وجوه الحرب مع الشر المطلق إسرائيل.

سلام عليكم حيث أنتم، نشهد أنكم قد اديتم الامانة، وجاهدتم في الله حق الجهاد حتى أتاكم اليقين من ربكم شهادة ولا أسمى أحياء عند الله ترزقون، والى جوار الانبياء والاولياء وحسن أولئك رفيقا.

في يوم الشهادة والشهداء صدى الصوت إبتهال وسؤال متى نصرالله؟

والرجع قوله تعالى: (ألا إن نصرالله قريب)".

محليات
نبيه برّي
حزب الله
حسن نصرالله
إغتيال نصرالله
برّي

محليات

نبيه برّي

حزب الله

حسن نصرالله

إغتيال نصرالله

برّي

لاريجاني يؤيد قرار نعيم قاسم: لا نصدر الأوامر لأحد
لاريجاني رداً على سؤال مراسلة "الجديد" حول الطلب من نعيم قاسم الحوار مع السعودية: نحن لا نصدر أوامر لأحد

بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
10:11
بالصورة - حشود مشاركة في إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
10:05
الشيخ نعيم قاسم عن السيد نصرالله في ذكرى اغتياله: جذّرت مقاومة نموذجية امتدت إلى كل العالم وغيّرت شكل المنطقة ووجهتها
09:52
بدء مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله
09:31
من أمام المرقد.. إحياء ذكرى نصرالله
09:10
لحظة إغتيال نصرالله.. المشهد يتكرر (فيديو)
08:28
