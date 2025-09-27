الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

نعيم قاسم: حققنا تعافياً جهادياً وحاضرون لأي دفاع بمواجهة العدو الإسرائيلي

2025-09-27 | 10:54
نعيم قاسم: حققنا تعافياً جهادياً وحاضرون لأي دفاع بمواجهة العدو الإسرائيلي
نعيم قاسم: حققنا تعافياً جهادياً وحاضرون لأي دفاع بمواجهة العدو الإسرائيلي
نعيم قاسم: حققنا تعافياً جهادياً وحاضرون لأي دفاع بمواجهة العدو الإسرائيلي

محليات

قاسم:

حققنا

تعافياً

جهادياً

وحاضرون

بمواجهة

العدو

الإسرائيلي

Aljadeed
بين التصعيد والتهدئة: هل تطوي الحكومة صفحة "إضاءة الروشة"؟
النائب جبران باسيل: نحن أمام سلطة عاجزة أمام السيادة وصورة الروشة أكثر صورة مهينة للسلطة

معلومات الجديد: لا مواعيد الاثنين لرئيس الحكومة بسبب ارتباطه أصلاً بالجلسة التشريعية ومن المفترض أن يكون له كلمة
13:01
خطط إعادة الإعمار غائبة.. تابعوا التقرير الخاص في النشرة المسائية
12:24
لا اعتكاف ولا استقالة.. ولا حتى تراجع (التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
12:21
في ذكرى اغتيال السيد.. نعيم قاسم يُلوّح: مواجهة كربلائية!
11:44
عامٌ على اغتيال السيدين نصرالله وصفي الدين.. وبيان لحزب الله!
11:25
نعيم قاسم: نشد على أيدي الجيش اللبناني في مواجهة العدو الاسرائيلي
11:09
