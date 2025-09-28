البطريرك الراعي: الجنوب ليس أرض نزاع

وأشار إلى صمود الأهالي رغم الاعتداءات الإسرائيلية والخسائر البشرية والمادية، مؤكداً أن دماء الشهداء وصلوات الصابرين شهادة على أن لبنان حي، وأن الجنوب قلبه النابض.
وشدد الراعي على دور الجيش اللبناني كضمانة لحماية الأرض والناس، داعياً إلى تعزيز صمود الأهالي وتحويل تضحياتهم إلى ثمار وطنية وسياسية وإنمائية.
وختم بالدعاء "لكي يمنح الله لبنان سلاماً قريباً ودائماً، ويبارك أبناء الجنوب ليعيشوا في وئام ووحدة، مثالاً لكل اللبنانيين".
صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة، اليوم الأحد، بلاغا جاء فيه: "واصل مكتب مكافحة القمار نشاطه خلال شهر أيلول 2025 في عدّة مناطق لبنانية، حيث نفّذ سلسلة من المداهمات التي استهدفت أماكن تُستخدم لألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية".