محليات

البطريرك الراعي: الجنوب ليس أرض نزاع

2025-09-28 | 08:52
البطريرك الراعي: الجنوب ليس أرض نزاع
البطريرك الراعي: الجنوب ليس أرض نزاع

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال عظة الأحد من بلدة القليعة، أن "الجنوب ليس أرض نزاع، بل أرض خصب وبركة وعيش مشترك، أرض وطنية صادقة وسلام".

وأشار إلى صمود الأهالي رغم الاعتداءات الإسرائيلية والخسائر البشرية والمادية، مؤكداً أن دماء الشهداء وصلوات الصابرين شهادة على أن لبنان حي، وأن الجنوب قلبه النابض.

وشدد الراعي على دور الجيش اللبناني كضمانة لحماية الأرض والناس، داعياً إلى تعزيز صمود الأهالي وتحويل تضحياتهم إلى ثمار وطنية وسياسية وإنمائية.

وختم بالدعاء "لكي يمنح الله لبنان سلاماً قريباً ودائماً، ويبارك أبناء الجنوب ليعيشوا في وئام ووحدة، مثالاً لكل اللبنانيين".

البطريرك الراعي: الجنوب ليس أرض نزاع

محليات

البطريرك الراعي

جنوب لبنان

الحدود الجنوبية

لبنان

الجيش اللبناني

