محليات

غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)

2025-10-03 | 01:20
غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)
غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف بجنوب لبنان كان يستخدم لادارة أنظمة النيران واستهدفت الغارات وسائل قتالية ومباني عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض، بحد زعمه.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفذ قرابة الخامسة وعشرة دقائق فجراً، سلسلة غارات عنيفة، أشبه بزنار ناري مستهدفة احراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا.

وألقت الطائرات عدداً من الصواريخ الارتجاجية التي احدث انفجارها دويا هائلا، تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية، وقد تسبب باحداث حرائق كبيرة في الاحراج، وتعمل فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على اخماده.

كما تسببت الغارات بأضرار وتصدعات في عشرات المنازل في الاحياء القريبة من الاماكن المستهدفة ، فضلا عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية ايضا.

 

غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)

محليات

جنوب لبنان

لبنان

