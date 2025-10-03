غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)

وكان الطيران الحربي قد نفذ قرابة الخامسة وعشرة دقائق فجراً، سلسلة غارات عنيفة، أشبه بزنار ناري مستهدفة احراج علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا.

وألقت الطائرات عدداً من الارتجاجية التي احدث انفجارها دويا هائلا، صداه في مختلف المناطق الجنوبية، وقد تسبب باحداث حرائق كبيرة في الاحراج، وتعمل فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على اخماده.

كما تسببت بأضرار وتصدعات في عشرات المنازل في الاحياء القريبة من الاماكن المستهدفة ، فضلا عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية ايضا.