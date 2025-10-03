الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري (نداء الوطن)

2025-10-03 | 01:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري (نداء الوطن)
حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري (نداء الوطن)

كتبت صحيفة "نداء الوطن": تتجه الأنظار المحلية والدولية إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل ولم يحدد موعدها إن كان يوم الإثنين أو الثلاثاء، حيث سيقدم الجيش اللبناني تقريره الأول عن الإجراءات العملية التي يتخذها على الأرض لحصر السلاح تنفيذًا للخطة التي وضعها وتبناها مجلس الوزراء والتي يفترض أن تكون محددة زمنيًا لقطع الطريق على «الحزب» الذي عاد بعد أحداث صخرة الروشة لينفض جناحيه العسكري والسياسي في وجه الدولة اللبنانية.

هذا الاختبار الحقيقي لمدى قدرة الدولة على انتزاع قرارها السيادي في ما خص حصر السلاح، يضعها من جديد تحت المجهر الدولي الذي يراقب عن كثب مدى جديتها في تنفيذ قراراتها في خضم التحولات الاستراتيجية وترقب رد «حماس»، باعتبار أنه سيشكل «بروفا» لما سيحصل مع «حزب الله» في المرحلة اللاحقة.

وفي هذا السياق تشير مصادر إلى أنه وبعد الانتهاء من ملف «حماس» سواء قبلت أم رفضت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيصار إلى تفرغ الإدارة الأميركية للملف اللبناني وسيعرض على «الحزب» إما التسليم الطوعي للسلاح أو يترك لإسرائيل حق التصرف.

إذًا أهمية التقرير الذي سيقدمه الجيش ليس كونه تقريرًا فنيًا وعمليًا فقط، بل يمس جوهر المعركة السياسية القائمة.

في موازاة هذا التحدي، يواصل «حزب الله» محاولاته لتطويق أي قرار بحصرية السلاح، فزيارة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد لرئيس الجمهورية جوزاف عون ومن بعده قائد الجيش رودولف هيكل، وإن كانت في الظاهر تؤشر إلى إعادة قنوات التواصل مع بعبدا بعد انقطاعها منذ قرارات الحكومة في 5 و 7 آب، لكنها في الواقع لم تكن سوى محاولة لاستباق أي قرار لا يصب في مصلحته في الجلسة المقبلة للحكومة.

وقد علمت «نداء الوطن» أن زيارة رعد أتت بعد فترة من الانقطاع لتفتح آفاقًا جديدة وطريقة تعاطٍ مختلفة من «حزب الله»، باعتبار أنه لو بقي على مواقفه السابقة لما كان حصل هذا اللقاء، إذ ثمة قرار بإعادة فتح قنوات التواصل وخصوصًا مع عون، وقد حضر موضوع الروشة خلال اللقاء.

وتعول مصادر، على أن هذا اللقاء سيفتح نافذة لإعادة إطلاق الحوار وإقناع «حزب الله» بتسليم السلاح من دون الدخول بمواجهة داخلية أو الاستمرار برفع السقف وتحدي قرارات الحكومة الأخيرة.

مقالات ذات صلة
حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري (نداء الوطن)

محليات

لبنان

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تقرير الجيش: إسرائيل المعوّق.. وعون لا يتبنى سيناريوهات الحرب (الجمهورية)
غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)

اقرأ ايضا في محليات

تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)
04:43

تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)

تعثّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خلال حضورها مباراة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) في أبوظبي وعلقت نجيم قائلة: "كلنا معرضين نوقع، بس المهم نوقف ونكفي".

04:43

تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)

تعثّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خلال حضورها مباراة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) في أبوظبي وعلقت نجيم قائلة: "كلنا معرضين نوقع، بس المهم نوقف ونكفي".

"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين
03:44

"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

03:44

"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!
03:37

هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!

كشف وكيل هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن عائلة المدعي زاهر بدر الدين، نجل الصحافي عباس بدر الدين الذي اختفى في ليبيا مع الإمام موسى الصدر والشيخ حسن يعقوب عام 1978، وافقت على طلب إطلاق سراح القذافي، ووقّعت على سند التبليغ الذي أُرسل إليها في الأول من تشرين الأول.

03:37

هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!

كشف وكيل هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن عائلة المدعي زاهر بدر الدين، نجل الصحافي عباس بدر الدين الذي اختفى في ليبيا مع الإمام موسى الصدر والشيخ حسن يعقوب عام 1978، وافقت على طلب إطلاق سراح القذافي، ووقّعت على سند التبليغ الذي أُرسل إليها في الأول من تشرين الأول.

يحدث الآن

اخترنا لك
تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)
04:43
"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين
03:44
هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!
03:37
كيف سيكون طقس الـ Weekend؟
03:21
الرئيس جوزاف عون بدأ جولة على مراكز الهيئات الرقابية واستهلّها بزيارة مجلس الخدمة المدنية
02:30
تقرير الجيش: إسرائيل المعوّق.. وعون لا يتبنى سيناريوهات الحرب (الجمهورية)
02:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025