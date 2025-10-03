عاجل
ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة
ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة
ترامب: نحن بالفعل في نقاش بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها
ترامب: نحن بالفعل في نقاش بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها
ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
محليات

حزب الله يفتح باب التعاون

2025-10-03 | 12:53
حزب الله يفتح باب التعاون
حزب الله يفتح باب التعاون

بانتظار رد حماس على الاتفاق الذي يضعُها في خيار صعب بين القبول بنهايتِها او القَبولِ باستمرار مجازرِ غزة، تتطلعُ الاوساطُ السياسية الى تداعيات الخيارين على لبنان، في التصعيد او التهدئة او استمرار الغارات والاغتيالات التي تقوم بها اسرائيل منذ توقيعِ اتفاق وقفِ اطلاق النار.

تزامنا مع هذا التوقيتِ الاقليمي العالمي، تترقبُ الساحةُ الداخلية اللبنانية جلسةَ مجلسِ الوزراء يومَ الاثنين وعَرْضَ قائدِ الجيش مسارَ تنفيذِه خُطتَه. 
وفي معلومات الجديد انَّ لقاءَ الرئيس جوزيف عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد ظهرِ الخميس جاء بعد تحضيرِه من قِبل مستشار الرئيس اندريه رحال في اللقاءَينِ السابقَين له مع رعد. اما مضمونُ اللقاء فكان متنوعا في الانتخابات وعملِ الدولة بوجه الاعتداءاتِ الاسرائيلية ولا سيما مع استهدافِ اسرائيل المهندسَيْنِ علماً بأنهما يعملانِ على مسح الاضرار فقط، بالاضافة الى اعادة الاعمار. اما في موضوع السلاح وطلبِ الرئيس المزيدَ من التعاون فقد اجابه رعد بأنَّ الحزبَ يتعاونُ مع قائدِ الجيش وقد حصل اكثرُ من لقاء بالاضافة الى مصادرةِ الجيش اكثرَ من شاحنةِ اسلحةٍ تابعة للحزب شَمالَ الليطاني من دون ايِّ اعتراض . وفي المعلومات ايضا انَّ اللقاءَ مع قائدِ الجيش تخلله تحيةُ شُكرٍ من الحزب على ادائه في حادثة الروشة بحيث جنَّبَ البلدَ مشروعَ فتنة بالاضافة الى النقاش في التعاون بين الجيش والحزب في تنفيذ خُطة الجيش.
مصادرُ عسكريةٌ قالت للجديد إن قائدَ الجيش رودولف هيكل اراد من جولته الجنوبية الاطّلاعَ على سير العمل وحُسنِ تنفيذ الجيش خُطتَه جنوبَ الليطاني. وبناءً على هذه الجولة، تقول المصادرُ العسكرية إن هيكل سيُعِدُّ تقريرَه عن المرحلة الاولى للتنفيذ لعرضه يومَ الاثنين على طاولة مجلس الوزراء
 
حزب الله يفتح باب التعاون

محليات

لبنان

الجديد

حزب الله

Aljadeed
في إطار السعي لنزع السلاح.. مساعدة أميركية للبنان (الشرق الاوسط)
بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!

اقرأ ايضا في محليات

دخل لبنان بالحرب.. مسؤول إيراني كبير: هذه "بركة الشيخ نعيم"!
15:22

دخل لبنان بالحرب.. مسؤول إيراني كبير: هذه "بركة الشيخ نعيم"!

أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في مقابلة تلفزيونية بمناسبة ذكرى استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله، السيد حسن نصرالله، أنّ استشهاده مع رفيقه السيد هاشم صفي الدين شكّل لحظة حزن كبيرة لجبهة المقاومة، لكنه لم يضعف الحزب، بل أتاح له فرصة لإظهار قوته وصموده في أصعب الظروف.

15:22

دخل لبنان بالحرب.. مسؤول إيراني كبير: هذه "بركة الشيخ نعيم"!

أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في مقابلة تلفزيونية بمناسبة ذكرى استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله، السيد حسن نصرالله، أنّ استشهاده مع رفيقه السيد هاشم صفي الدين شكّل لحظة حزن كبيرة لجبهة المقاومة، لكنه لم يضعف الحزب، بل أتاح له فرصة لإظهار قوته وصموده في أصعب الظروف.

يحدث الآن

اخترنا لك
دخل لبنان بالحرب.. مسؤول إيراني كبير: هذه "بركة الشيخ نعيم"!
15:22
تعاون بين "حزب الله" والجيش اللبناني (شاهد الفيديو)
13:56
مصادر عسكرية للجديد: قائد الجيش سيعد تقريره عن المرحلة الأولى للتنفيذ لعرضه يوم الاثنين على طاولة مجلس الوزراء
13:09
مصادر عسكرية للجديد: جولة قائد الجيش رودولف هيكل في الجنوب هدفت إلى الاطّلاع على سير العمل ومتابعة حسن تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني
13:08
معلومات الجديد: لقاء رعد مع قائد الجيش تخلله تحيةُ شُكر من الحزب على أدائه في حادثة الروشة بحيث جنَّب البلد مشروع فتنة بالاضافة الى النقاش في التعاون بين الجيش والحزب في تنفيذ خُطة الجيش
13:05
معلومات الجديد: لقاء الرئيس جوزاف عون والنائب محمد رعد تناول ملفات الانتخابات والاعتداءات الإسرائيلية لا سيما استهداف مهندسين كانا يعملان على مسح الأضرار وإعادة الإعمار
13:04
