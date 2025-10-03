حزب الله يفتح باب التعاون

بانتظار رد على الاتفاق الذي يضعُها في خيار صعب بين القبول بنهايتِها او القَبولِ باستمرار مجازرِ غزة، تتطلعُ الاوساطُ السياسية الى تداعيات الخيارين على ، في التصعيد او التهدئة او استمرار والاغتيالات التي تقوم بها اسرائيل منذ توقيعِ اتفاق وقفِ اطلاق النار.

تزامنا مع هذا التوقيتِ الاقليمي العالمي، تترقبُ الساحةُ الداخلية جلسةَ مجلسِ الوزراء يومَ الاثنين وعَرْضَ قائدِ الجيش مسارَ تنفيذِه خُطتَه.

وفي معلومات الجديد انَّ لقاءَ الرئيس جوزيف عون برئيس للمقاومة بعد ظهرِ الخميس جاء بعد تحضيرِه من قِبل مستشار الرئيس اندريه في اللقاءَينِ السابقَين له مع رعد. اما مضمونُ اللقاء فكان متنوعا في الانتخابات وعملِ الدولة بوجه الاعتداءاتِ الاسرائيلية ولا سيما مع استهدافِ اسرائيل المهندسَيْنِ علماً بأنهما يعملانِ على مسح الاضرار فقط، بالاضافة الى اعادة الاعمار. اما في موضوع السلاح وطلبِ الرئيس المزيدَ من التعاون فقد اجابه رعد بأنَّ الحزبَ يتعاونُ مع قائدِ الجيش وقد حصل اكثرُ من لقاء بالاضافة الى مصادرةِ الجيش اكثرَ من شاحنةِ اسلحةٍ تابعة للحزب شَمالَ الليطاني من دون ايِّ اعتراض . وفي المعلومات ايضا انَّ اللقاءَ مع قائدِ الجيش تخلله تحيةُ شُكرٍ من الحزب على ادائه في حادثة الروشة بحيث جنَّبَ البلدَ مشروعَ فتنة بالاضافة الى في التعاون بين الجيش والحزب في تنفيذ خُطة الجيش.

مصادرُ عسكريةٌ قالت للجديد إن قائدَ الجيش رودولف هيكل اراد من جولته الجنوبية الاطّلاعَ على سير العمل وحُسنِ تنفيذ الجيش خُطتَه جنوبَ الليطاني. وبناءً على هذه الجولة، تقول المصادرُ العسكرية إن هيكل سيُعِدُّ تقريرَه عن المرحلة الاولى للتنفيذ لعرضه يومَ الاثنين على طاولة .