نائب "حزب الله" ينتقد وزير العدل.. وللحكومة: بند جمعية رسالات غير أخلاقي!

شدد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها حسب القانون النافذ الذي جرت على أساسه الانتخابات ، والذي أُقر آنذاك بموافقة كل الكتل والقوى السياسية في البلد، فالانتخابات استحقاق دستوري يجب احترامه، ولا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أو أي سفارة أو دولة أن تفرض على تعديل القانون بما يحاكي مصالحها".



ودعا الحكومة إلى "سحب البند المتعلق بترخيص جمعية رسالات والذي وضع على رأس جدول أعمال الذي سينعقد يوم الإثنين القادم، لأنه بند غير أخلاقي ".



وأضاف: "بالأمس كان هناك اعتداءات وقصف معادٍ على النبطية وجوارها، فلم يصدر تصريح واحد عن أركان الحكومة وأدّعِيَاء السيادة يشجب هذا العدوان اليومي المتمادي، أو أي تحرك دبلوماسي لوضع حد للخروقات أو لإنهاء احتلال الأراضي ، أو للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، بل كل الكلام والعنتريات عن إضاءة صخرة الروشة. تصرفات هؤلاء فيها الكثير من الاستهتار والإهانات للشعب اللبناني، إضاءة صورة على صخرة الروشة تستدعي استدعاءات مواطنين لبنانيين والمطالبة بمحاكمتهم، وبالمقابل لا تريد الحكومة قتال ومواجهة حتى دبلوماسيًا. فكيف يتم تحرير بلدنا من ، هل بالتخاذل والركون إلى الأميركي الذي يدعم بشكل سافر؟"



ولفت المقداد إلى "قراءة وزير الثقافة الدكتور غسان في إحدى مقابلاته التلفزيونية، حيث أقر بأن الحكومة اللبنانية قد قصرت حتى دبلوماسيًا، ولم تعمل بشكل كافٍ لاسترجاع الأراضي اللبنانية المحتلة".



ورأى أن "بعض من يتولون المسؤولية في هذه الدولة يتحركون بحسب ما تطلب منهم وتملي عليهم أميركا وغيرها، غير عابئين بالتداعيات التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الإملاءات الأجنبية، أو ما يمكن أن تسفر عنها من فتن وزعزعة للاستقرار والسلم الأهلي".



وسأل: "هل وزير العدل هو وزير في الحكومة اللبنانية أم أن مهمته التماهي مع الإجراءات السياسية الأميركية؟ فكيف يمكنه أن يمنع كتاب العدل من إجراء أي معاملات رسمية أو عقود في دوائرهم للمواطنين اللبنانيين الذين فُرضت عليهم الولايات المتحدة الأميركية العقوبات؟ وأين يمكننا أن نجد في مثل هذا الانصياع الهزيل إلى قرارات الإدارة الأميركية الظالمة؟"



وختم المقداد مؤكّدًا بأن " هي كريمة وعزيزة بأهلها وناسها، وقوية وباقية باقية، ولن يستطيع أحد في العالم أن يزحزح المقاومين عن ثباتهم وتمسكهم بأغلى ما يملكون، ألا وهو السلاح الذي يحميهم ويحمي وطنهم ".