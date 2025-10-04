الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

نائب "حزب الله" ينتقد وزير العدل.. وللحكومة: بند جمعية رسالات غير أخلاقي!

2025-10-04 | 06:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نائب &quot;حزب الله&quot; ينتقد وزير العدل.. وللحكومة: بند جمعية رسالات غير أخلاقي!
نائب "حزب الله" ينتقد وزير العدل.. وللحكومة: بند جمعية رسالات غير أخلاقي!

شدد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها حسب القانون النافذ الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة، والذي أُقر آنذاك بموافقة كل الكتل والقوى السياسية في البلد، فالانتخابات استحقاق دستوري يجب احترامه، ولا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أو أي سفارة أو دولة أن تفرض على مجلس النواب تعديل القانون بما يحاكي مصالحها".

ودعا الحكومة إلى "سحب البند المتعلق بترخيص جمعية رسالات والذي وضع على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الإثنين القادم، لأنه بند غير أخلاقي ".

وأضاف: "بالأمس كان هناك اعتداءات وقصف معادٍ على النبطية وجوارها، فلم يصدر تصريح واحد عن أركان الحكومة وأدّعِيَاء السيادة يشجب هذا العدوان الإسرائيلي اليومي المتمادي، أو أي تحرك دبلوماسي لوضع حد للخروقات أو لإنهاء احتلال الأراضي اللبنانية، أو للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، بل كل الكلام والعنتريات عن إضاءة صخرة الروشة. تصرفات هؤلاء فيها الكثير من الاستهتار والإهانات للشعب اللبناني، إضاءة صورة على صخرة الروشة تستدعي استدعاءات مواطنين لبنانيين والمطالبة بمحاكمتهم، وبالمقابل لا تريد الحكومة قتال ومواجهة العدو حتى دبلوماسيًا. فكيف يتم تحرير بلدنا من الاحتلال، هل بالتخاذل والركون إلى الأميركي الذي يدعم إسرائيل بشكل سافر؟"

ولفت المقداد إلى "قراءة وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في إحدى مقابلاته التلفزيونية، حيث أقر بأن الحكومة اللبنانية قد قصرت حتى دبلوماسيًا، ولم تعمل بشكل كافٍ لاسترجاع الأراضي اللبنانية المحتلة".

ورأى أن "بعض من يتولون المسؤولية في هذه الدولة يتحركون بحسب ما تطلب منهم وتملي عليهم أميركا وغيرها، غير عابئين بالتداعيات التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الإملاءات الأجنبية، أو ما يمكن أن تسفر عنها من فتن وزعزعة للاستقرار والسلم الأهلي".

وسأل: "هل وزير العدل هو وزير في الحكومة اللبنانية أم أن مهمته التماهي مع الإجراءات السياسية الأميركية؟ فكيف يمكنه أن يمنع كتاب العدل من إجراء أي معاملات رسمية أو عقود في دوائرهم للمواطنين اللبنانيين الذين فُرضت عليهم الولايات المتحدة الأميركية العقوبات؟ وأين يمكننا أن نجد في العالم مثل هذا الانصياع الهزيل إلى قرارات الإدارة الأميركية الظالمة؟"

وختم المقداد مؤكّدًا بأن "المقاومة هي كريمة وعزيزة بأهلها وناسها، وقوية وباقية باقية، ولن يستطيع أحد في العالم أن يزحزح المقاومين عن ثباتهم وتمسكهم بأغلى ما يملكون، ألا وهو السلاح الذي يحميهم ويحمي وطنهم لبنان".
 
 
مقالات ذات صلة
نائب "حزب الله" ينتقد وزير العدل.. وللحكومة: بند جمعية رسالات غير أخلاقي!

محليات

حزب الله

نائب حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد رفضه المثول للمرة الثالثة.. بحث وتحرٍ بحق علي برو!
كان سيُلقيها قبل اغتياله… كلمة صفي الدين إلى العلن!

اقرأ ايضا في محليات

القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار.. إحتجاجات في سحمر!
07:22

القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار.. إحتجاجات في سحمر!

أفادت"الوكالة الوطنية للاعلام" في سحمر- البقاع الغربي، أن "القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار لمنازل دمرت خلال العدوان الإسرائيلي، كما هدمت مشروعاً إنمائياً بحجة "غياب التراخيص".

07:22

القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار.. إحتجاجات في سحمر!

أفادت"الوكالة الوطنية للاعلام" في سحمر- البقاع الغربي، أن "القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار لمنازل دمرت خلال العدوان الإسرائيلي، كما هدمت مشروعاً إنمائياً بحجة "غياب التراخيص".

"إطلاق نار على مراكزنا".. بيان للجيش!
07:17

"إطلاق نار على مراكزنا".. بيان للجيش!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "تعرّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية نوع آر بي جي، كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردّوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".

07:17

"إطلاق نار على مراكزنا".. بيان للجيش!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "تعرّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية نوع آر بي جي، كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردّوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".

بعد رفضه المثول للمرة الثالثة.. بحث وتحرٍ بحق علي برو!
07:05

بعد رفضه المثول للمرة الثالثة.. بحث وتحرٍ بحق علي برو!

سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغ بحث وتحر بحق مراسل قناة "المنار" علي برو، لرفضه للمرة الثالثة المثول للتحقيق في قضية اضاءة صخرة الروشة والإساءة لرئيس الحكومة نواف سلام.

07:05

بعد رفضه المثول للمرة الثالثة.. بحث وتحرٍ بحق علي برو!

سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغ بحث وتحر بحق مراسل قناة "المنار" علي برو، لرفضه للمرة الثالثة المثول للتحقيق في قضية اضاءة صخرة الروشة والإساءة لرئيس الحكومة نواف سلام.

يحدث الآن

اخترنا لك
القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار.. إحتجاجات في سحمر!
07:22
"إطلاق نار على مراكزنا".. بيان للجيش!
07:17
بعد رفضه المثول للمرة الثالثة.. بحث وتحرٍ بحق علي برو!
07:05
كان سيُلقيها قبل اغتياله… كلمة صفي الدين إلى العلن!
04:34
من راشيا… شاهدوا العلم اللبناني الأطول في التاريخ!
03:47
مداهمات للجيش في بعلبك
02:50
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025