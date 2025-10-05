عاجل
وزيرة البيئة للجديد: هناك توجه للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويض للحريات تماماً ككل دول العالم
وزيرة البيئة للجديد: "البلد مش ناقصه" يكفي تعطيل الجلسات التشريعية وعلى مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف
وزير العمل محمّد حيدر للجديد: لن أحضر جلسة مجلس الوزراء لوجودي خارج لبنان
وزيرة البيئة للجديد: الجميع يعول على حكمة الرئاسة الأولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني
وزيرة البيئة للجديد: لا توجه للتصعيد وانما للنقاش الجدي من دونِ كسر أي من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة
وزير العمل محمد حيدر للجديد: لا خوف من جلسة الاثنين التي ستشهد نقاشاً جديًا حول عددٍ من المسائل الخلافية من دون أي رغبة بالتصعيد
معلومات الجديد: وزير العمل لن يشارك في جلسة الإثنين بداعي السفر
محليات

سلام بعد افتتاح شارع سليم الحص: الحكومة تعمل على بناء دولة عادلة وقوية

2025-10-05 | 09:04
سلام بعد افتتاح شارع سليم الحص: الحكومة تعمل على بناء دولة عادلة وقوية
سلام بعد افتتاح شارع سليم الحص: الحكومة تعمل على بناء دولة عادلة وقوية

أُطلق إسم الرئيس سليم الحص على شارع في منطقة عائشة بكار في بيروت، تكريماً لمسيرته السياسية والوطنية، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضوره الى جانب وزير الإعلام السابق وليد الداعوق ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس فؤاد السنيورة، السيدة بهية الحريري ممثلة الرئيس سعد الحريري، صائب تمام سلام ممثلًا الرئيس تمام سلام، خضر طالب ممثلا الرئيس حسان دياب، النائبين فؤاد مخزومي وأمين شري، الوزيرين السابقين خالد قباني وعدنان منصور، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وأعضاء المجلس البلدي.

وبعد عزف النشيد الوطني أزاح الرئيس سلام الستارة عن اللوحة التي تحمل أسم شارع الرئيس سليم الحص ثم قص شريط الافتتاح.
وقال الرئيس سلام: "هي لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات وحكومتنا اليوم تعمل على بناء المؤسسات اللبنانية. هي لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية إلى لبنان وهو رجل عرف بمواقفه واستقامته ونزاهته هو رجل عمل من اجل محاربة الفساد والإصلاح في البلاد وكان شعاره الدائم هو الدولة العادلة والنزيهة. نحن اليوم في حكومة الإنقاذ والإصلاح نعمل على بناء الدولة العادلة والقوية. وبيروت معروفة بتاريخها الطويل على نصرة فلسطين وكل القضايا العربية والرئيس الحص كان في طليعة من ناضلو ودعموا القضية الفلسطينية وكلنا يعمل من موقعه على نصرة ودعم فلسطين والقضايا العربية. رحم الله الرئيس سليم الحص وحفظ لبنان من أي شر او مكروه".
سلام بعد افتتاح شارع سليم الحص: الحكومة تعمل على بناء دولة عادلة وقوية

محليات

لبنان

الرئيس سلام

بيروت

الرئيس الحص

