سلام بعد افتتاح شارع سليم الحص: الحكومة تعمل على بناء دولة عادلة وقوية

وبعد عزف النشيد الوطني أزاح الرئيس سلام الستارة عن اللوحة التي تحمل أسم شارع الرئيس سليم الحص ثم قص شريط الافتتاح.
وقال الرئيس سلام: "هي لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات وحكومتنا اليوم
تعمل على بناء المؤسسات اللبنانية
. هي لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية إلى لبنان
وهو رجل عرف بمواقفه واستقامته ونزاهته هو رجل عمل من اجل محاربة الفساد والإصلاح في البلاد وكان شعاره الدائم هو الدولة العادلة والنزيهة. نحن اليوم في حكومة الإنقاذ والإصلاح نعمل على بناء الدولة العادلة والقوية. وبيروت معروفة بتاريخها الطويل على نصرة فلسطين وكل القضايا العربية
والرئيس الحص كان في طليعة من ناضلو ودعموا القضية الفلسطينية
وكلنا يعمل من موقعه على نصرة ودعم فلسطين والقضايا العربية. رحم الله
الرئيس سليم الحص وحفظ لبنان من أي شر او مكروه".