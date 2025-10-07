لبنان: المناخ الداخلي مأزوم حتى العظم! (الجمهورية)
كتبت صحيفة الجمهورية، أن "المناخ الداخلي العام مأزوم حتى العظم، ومقبل على أي شيء في ظلّ التفشّي المرضي لما يبدو بكل وضوح، انّه حقد متبادل بين المكوّنات، وسيادة منطق التحدّي المتبادل، وانعدام الضوابط المانعة لتسرّع غير محسوب وغير مقدّر العواقب والتبعات من هنا، وشطحات غاضبة واستهدافات نكديّة وحاقدة من هناك، وانفعالات واستفزازات متعمّدة من هنالك، وجميعها تشكّل الوصفة الملائمة التي يتشارك فيها أطراف الصراع السياسي، لقطع ما تبقّى من خيوط رفيعة واصلة للعلاقات الداخلية على اختلاف مستوياتها".
وأضافت الصحيفة، "المريب في هذا الواقع المرضي، أنّه يستفحل داخلياً في اللحظة الحرجة التي يتأرجح فيها البلد فوق حقل واسع من الألغام المزروعة في كل مفاصله السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية".
وقاربت مصادر مسؤولة رفيعة، ما يجري باستهجان وارتياب في آن معاً، وتؤكّد للجمهورية انّها "لا ترى ما يبرّر إشعال شرارات التوتير بالشكل الذي تبدّى في الأيام الاخيرة، وما يوجب جنوح أي من الاطراف، سواء في الحكومة او خارجها، نحو خطوات تنطوي على تجاوز للأصول والقوانين، وعلى استهداف مبيّت ومقصود".
وتطرح في الوقت ذاته "تساؤلات جدّية حول ما إذا كان ما يحصل عفوياً ناجماً عن طيش سياسي وانفعال شخصي، وهذه الفرضية ممكنة، او ما إذا كان متعمّداً ومعبّراً عن إرادة حقيقية بالتوتير والتصعيد، وتلك بالتأكيد مصيبة على البلد، ولكن المصيبة اكبر إن كان موحى به من مكان ما".