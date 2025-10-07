لبنان: المناخ الداخلي مأزوم حتى العظم! (الجمهورية)

كتبت صحيفة الجمهورية، أن "المناخ الداخلي العام مأزوم حتى العظم، ومقبل على أي شيء في ظلّ التفشّي المرضي لما يبدو بكل وضوح، انّه حقد متبادل بين المكوّنات، وسيادة منطق التحدّي المتبادل، وانعدام الضوابط المانعة لتسرّع غير محسوب وغير مقدّر العواقب والتبعات من هنا، وشطحات غاضبة واستهدافات نكديّة وحاقدة من هناك، وانفعالات واستفزازات متعمّدة من هنالك، وجميعها تشكّل الوصفة الملائمة التي يتشارك فيها أطراف الصراع السياسي، لقطع ما تبقّى من خيوط رفيعة واصلة للعلاقات الداخلية على اختلاف مستوياتها".