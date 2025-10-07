هل نظرت الى قمر الليلة؟

View this post on Instagram
لبنان لا يملك ترف الوقت في ظل التحولات بالمنطقة هذا ما حذرت منه أوساط دبلوماسية.خصوصاً ان سوريا تقدمت على لبنان بهذا المسار، والآن غزة دخلت مرحلة التفاوض لإنهاء الحرب. وتقول المصادر ان العين الدولية تراقب عمل الجيش بهدف حصر السلاح وعدم السماح لحزب اللهبإعادة بناء قوته كما قال توم باراك. كما تحدثت المصادر ان المجتمع الدولي ينتظر بدء المرحلة الثانية من حصر السلاح أي شمال الليطاني في بداية العام المقبل.
بعد جلسة مجلس الوزراء والعرض الاول الذي قدمه قائد الجيش رودولف هيكل، علقت اوساط دبلوماسية قائلة إن لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي، وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني، وتحدثت المصادر عن ان المجتمع الدولي يعطي لبنان فرصة لانهاء المرحلة الاولى حتى كانون الاول قبل ان يبدأ بالمرحلة الثانية شمال الليطاني في بداية العام المقبل، تزامنا أضافت المصادر أن إسرائيل ستبقي على تصعيدها وفق وتيرة متفاوتة.