لبنان متأخر في سباق ضبط السلاح وتحذير من هذا الأمر!

في المقابل فإن العين
الدولية تراقب عن كثب عمل الجيش بهدف حصر السلاح وعدم السماح لحزب الله
بان يعيد بناء قوته كما قال توم باراك
، وسط كلام عن ان لبنان
لا يملك ترف الوقت لان سوريا
سبق ان تقدمت عليه والان غزة التي دخلت في مرحلة التفاوض لإنهاء الحرب عليها.
اما الحكومة فستستكمل جلساتها بعد نجاحها في احتواء ازمة الروشة
، وستعقد جلسة عادية يوم الخميس.
مصادر وزارية قالت للجديد إن رئيس الحكومة نجح في تحويل جلسة مناقشة حادثة الروشة الى نقاش مؤسساتي هادئ وتجربة ناجحة في نقل الاشتباك من الشارع الى نقاش في جلسة مجلس الوزراء
ولهذا قرر سلام عدم التصويت على حل الجمعية رغم رفع تسعة عشر وزيرا يدهم لصالح ذلك، وفضل ان يكون ذلك استمزاجا للرأي.
اما الانتخابات النيابية، فتقول معلومات الجديد إنها ستتحول الى معركة صلاحيات بين مجلس الوزراء ومجلس النواب قريبا وهذا ما يمكن ان يجعل اجراء الانتخابات في موعدها صعبا جدا.