لبنان متأخر في سباق ضبط السلاح وتحذير من هذا الأمر!

بعد جلسة والعرض الاول الذي قدمه رودولف هيكل، علقت اوساط دبلوماسية قائلة إن بدأ بالمسار المؤسساتي، وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب ، وتحدثت المصادر عن ان يعطي لبنان فرصة لانهاء المرحلة الاولى حتى الاول قبل ان يبدأ بالمرحلة الثانية شمال الليطاني في بداية العام المقبل، تزامنا أضافت المصادر أن ستبقي على تصعيدها وفق وتيرة متفاوتة.

في المقابل فإن الدولية تراقب عن كثب عمل الجيش بهدف حصر السلاح وعدم السماح لحزب بان يعيد بناء قوته كما قال توم ، وسط كلام عن ان لا يملك ترف الوقت لان سبق ان تقدمت عليه والان غزة التي دخلت في مرحلة التفاوض لإنهاء الحرب عليها.

اما الحكومة فستستكمل جلساتها بعد نجاحها في احتواء ازمة ، وستعقد جلسة عادية يوم الخميس.

مصادر وزارية قالت للجديد إن رئيس الحكومة نجح في تحويل جلسة مناقشة حادثة الروشة الى نقاش مؤسساتي هادئ وتجربة ناجحة في نقل الاشتباك من الشارع الى نقاش في جلسة ولهذا قرر سلام عدم التصويت على حل الجمعية رغم رفع تسعة عشر وزيرا يدهم لصالح ذلك، وفضل ان يكون ذلك استمزاجا للرأي.

اما الانتخابات النيابية، فتقول معلومات الجديد إنها ستتحول الى معركة صلاحيات بين مجلس الوزراء ومجلس النواب قريبا وهذا ما يمكن ان يجعل اجراء الانتخابات في موعدها صعبا جدا.