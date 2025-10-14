الوكالة الوطنية: غارة إسرائيلية بين بلدتي تبنين وحاريص

متابعة للإخبار الذي ورد على قناة الجديد حول وضع ثلاثة افران في منطقة العباسية بطلب من مدير عام مصلحة الاقتصاد الدكتور محمد ابي حيدر نفذت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج والمراقبين اضافة الى المراقب الصحي في اتحاد بلديات صوتم جولة ميدانية وتم توجيه الارشادات اللازمة وانذارات بوجوب الالتزام التام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء خاصة لجهة النظافة الشخصية للعمال واعتماد اللباس الموحد لهم مع الاشارة الى انه تم التثبت من الالتزام بالوزن والسعر الرسمي لربطات الخبز وتم سحب عينات من كل الافران من المياه المستعملة خلال فترة العجن ومن ربطات الخبز الجاهزة ليبنى على الشيء مقتضاه.