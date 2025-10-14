عاجل
وزارة العدل: الاتفاق مع الجانب السوري على تسليم كافة المعلومات عن الاغتيالات التي حصلت قي لبنان بعهد النظام السابق
وزارة العدل: الاتفاق مع وزير العدل السوري على البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية
محليات

جوازات سفر مزورة.. الأمن العام يوضح

2025-10-14 | 09:51
صدر عن مكتب شؤون الإعلام بيان جاء فيه: "ورد في أحد الصحف المحلية خبر مفاده أن عدد جوازات السفر المزورة الصادرة عن مركز أمن عام بعلبك الإقليمي لمطلوبين للعدالة بلغ نحو 73 حتى الساعة."

وأوضح البيان، "يهمّ المديرية أن تؤكد أن الخبر يفتقر الى الدقة وإن العدد مبالغ به جداً، وتدعو وسائل الاعلام إلى توخي المصداقية في تبني ونشر الأخبار المتعلقة بالمديرية العامة للامن العام."

بعد حلقة الجديد.. وزارة الاقتصاد تفحص الخبز في هذه المنطقة!
11:06

بعد حلقة الجديد.. وزارة الاقتصاد تفحص الخبز في هذه المنطقة!

متابعة للإخبار الذي ورد على قناة الجديد حول وضع ثلاثة افران في منطقة العباسية بطلب من مدير عام مصلحة الاقتصاد الدكتور محمد ابي حيدر نفذت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج والمراقبين اضافة الى المراقب الصحي في اتحاد بلديات صوتم جولة ميدانية وتم توجيه الارشادات اللازمة وانذارات بوجوب الالتزام التام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء خاصة لجهة النظافة الشخصية للعمال واعتماد اللباس الموحد لهم مع الاشارة الى انه تم التثبت من الالتزام بالوزن والسعر الرسمي لربطات الخبز وتم سحب عينات من كل الافران من المياه المستعملة خلال فترة العجن ومن ربطات الخبز الجاهزة ليبنى على الشيء مقتضاه.

11:06

وزارة العدل: الاتفاق مع الجانب السوري على تسليم كافة المعلومات عن الاغتيالات التي حصلت قي لبنان بعهد النظام السابق
11:20
وزارة العدل: الاتفاق مع وزير العدل السوري على البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية
11:19
بعد حلقة الجديد.. وزارة الاقتصاد تفحص الخبز في هذه المنطقة!
11:06
الوكالة الوطنية: غارة إسرائيلية بين بلدتي تبنين وحاريص
09:35
معلومات الجديد: وزارة الصحة أخذت عينات جديدة من عبوات المياه لتنورين وشركات خاصة وأرسلتها إلى مختبرين لفحصها وستصدر النتائج خلال 3 أيام
09:07
نائب قواتي: برّي يؤذي الحياة الديمقراطية (شاهد الفيديو)
09:01
