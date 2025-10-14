بعد حلقة الجديد.. وزارة الاقتصاد تفحص الخبز في هذه المنطقة!

متابعة للإخبار الذي ورد على حول وضع ثلاثة افران في منطقة العباسية بطلب من مدير عام مصلحة الاقتصاد ابي نفذت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب والمراقبين اضافة الى الصحي في اتحاد بلديات صوتم جولة ميدانية وتم الارشادات اللازمة وانذارات بوجوب الالتزام التام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء خاصة لجهة النظافة الشخصية للعمال واعتماد اللباس الموحد لهم مع الاشارة الى انه تم التثبت من الالتزام بالوزن والسعر الرسمي لربطات الخبز وتم سحب عينات من كل الافران من المياه المستعملة خلال فترة العجن ومن ربطات الخبز الجاهزة ليبنى على الشيء مقتضاه.