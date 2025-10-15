المشهد الإيطالي الجديد.. وأول عرض في بيروت

وقد نشأ هذا المشروع ضمن إطار جائزة ريتشوني، أقدم جائزة إيطالية للكتابة المسرحية. وهو يجمع ستة من المؤلفين والمؤلفات الشباب
في إيطاليا: فولفيا تشيبولاري وجوليا تريفيرو وإيليانا روتيلا ودنيز دياز وأليساندرو باشيتّو وياكوبو جاكجوموني والذين يمثلون مشهداً متنوعاً وحيوياً للمسرح الإيطالي المعاصر.
وتناولت النصوص مواضيع مثل الذاكرة وهشاشة العلاقات والديناميكيات العائلية وأزمة التواصل، وتستكشف الحالة الإنسانية المعاصرة بعدة لغات تعبيرية مختلفة، مع التركيز بشكل خاص على الروابط والعلاقات في عصر ما بعد الجائحة.
وتميزت جميع الأعمال، التي تستغرق حوالي خمس عشرة دقيقة لكل منها، بالقوة التعبيرية للكلمة ويمكن تقديمها بحرية مسرحية كبيرة.
وشكّل عرض بيروت المحطة
الأولى في العالم العربي
. وقد جرت ترجمة النصوص إلى اللغة العربية
باللهجة اللبنانية
، وذلك لتعزيز التواصل الثقافي واللغوي العميق مع الجمهور المحلي.