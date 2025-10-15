المشهد الإيطالي الجديد.. وأول عرض في بيروت



اقام المعهد الثقافي الإيطالي، برعاية السفارة الإيطالية في ، وفي إطار أسبوع اللغة الإيطالية في بنسخته الخامسة والعشرين، الأول في العالم لمشروع "المشهد الإيطالي الجديد في العالم"، على مسرح غولبنكيان في بيروت. وهي مبادرة من تنفيذ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ومسرح ريتشوني (Riccione Teatro)، وتمحور عنوان أسبوع اللغة الإيطالية هذا العام حول "الإيطالوفونية: لغة تتجاوز الحدود"، ويقدّم رحلة في اللغة الإيطالية بوصفها مساحة للّقاء والتغيير. ويجسّد مشروع "المشهد الإيطالي الجديد في العالم" هذا التوجه بالكامل من خلال تقديم نبض المسرح الإيطالي المعاصر إلى بيروت ودمجه مع الطاقة الإبداعية للمشهد المسرحي اللبناني.