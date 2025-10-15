لبنان يتلقى جرعة دعم أميركية وفرنسية «مزدوجة» (الشرق الاوسط)

رأت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية أن موقف ترمب الداعم لعون «ردّ غير مباشر على كل المشكّكين بالعلاقات الأميركية - اللبنانية وحديثهم عن عدم نجاح زيارة عون إلى نيويورك».
وبينما اعتبرت المصادر أن هذا الدعم الأميركي والفرنسي دليل ثقة بلبنان ورئيسه، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «يبقى الأهم اليوم أن تتم ترجمة هذا الدعم عبر الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان ولتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».
كذلك، تجد المصادر في رسالة ماكرون «خطوة مهمّة وتأكيداً على التوجه لعقد المؤتمرين، ودعم المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الأساسية والحساسة، كما تأمين التمويل لإعادة الإعمار، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على لبنان وشعبه».
وفي حين تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيكون عليه الوضع بعد «مؤتمر السلام» والاتفاق في غزة، لا سيما مع فتح الرئيس عون الباب للتفاوض، تحسم المصادر الموقف في هذا الشأن وتجدد التأكيد على أن الأولوية اليوم لتنفيذ اتفاق نوفمبر، أي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وعودة الأسرى، ليتم بعدها البحث في شكل التفاوض. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التفاوض غير المباشر تم في ترسيم الحدود البحرية وفي اتفاق نوفمبر؛ الأول نفّذ والثاني لم ينفّذ، لذا تبقى الدعوة اليوم مرتكزة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه.
من هنا تؤكد المصادر أن «المفاوضات المباشرة غير مطروحة الآن في حسابات الدولة اللبنانية، ولا تفاوض في ظل الاحتلال، إنما شكل هذه المفاوضات يُحدد لاحقاً وفي حينه، لا سيما مع ما يترتب على الأمر من ترتيبات أمنية على الحدود اللبنانية، حيث ستنتهي مهمة قوات اليونيفيل العام المقبل».