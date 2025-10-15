لبنان يتلقى جرعة دعم أميركية وفرنسية «مزدوجة» (الشرق الاوسط)

رأت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة أن موقف ترمب الداعم لعون «ردّ غير مباشر على كل المشكّكين بالعلاقات الأميركية - اللبنانية وحديثهم عن عدم نجاح زيارة عون إلى نيويورك».

وبينما اعتبرت المصادر أن هذا الدعم الأميركي والفرنسي دليل ثقة بلبنان ورئيسه، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «يبقى الأهم أن تتم ترجمة هذا الدعم عبر الضغط على لوقف اعتداءاتها اليومية على ولتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».

كذلك، تجد المصادر في رسالة ماكرون «خطوة مهمّة وتأكيداً على التوجه لعقد المؤتمرين، ودعم المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الأساسية والحساسة، كما تأمين التمويل لإعادة الإعمار، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على لبنان وشعبه».