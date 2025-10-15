بعد البيجر.. السيستاني وجه نصيحة وتحذير لنصرالله!

وقال رجل دين لبناني كان استمع إلى مضمون خلال اجتماع عُقد بعد أسبوع من تفجيرات «البيجر»، إن «نصيحة المرجع الديني (علي السيستاني) شجّعت على اتخاذ قرارات تُولي الأولوية القصوى ليس فقط لحياة المؤمنين ، بل لعموم المدنيين من سكان لبنان». وحذَّرت رسالة مكتب السيستاني، من أن «الاعتداء على لا حدود له، ونيران الحرب لا تضبطها قواعد ما يفرض تحمل مسؤولية حماية اللبنانيين».

وقال اثنان من رجال الدين الشيعة لـ«الشرق الأوسط»، إن رسالة مكتب السيستاني شدَّدت على «ضرورة عدم استدراج لبنان إلى حروب تخدم أجندات خارجية تزيد معاناة شعبه».