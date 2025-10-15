هيكل استقبل جنبلاط ومعوض وبحث الأوضاع العامة (صور)

كما استقبل النائب . خلال هذَين اللقاءَين، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كذلك استقبل رئيس التقنية من أجل (MTC4L) Enrico Fontana مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون لتطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.