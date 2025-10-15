الأخبار
محليات

هيكل استقبل جنبلاط ومعوض وبحث الأوضاع العامة (صور)

2025-10-15 | 10:31
هيكل استقبل جنبلاط ومعوض وبحث الأوضاع العامة (صور)
هيكل استقبل جنبلاط ومعوض وبحث الأوضاع العامة (صور)

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط،

كما استقبل النائب ميشال معوض. خلال هذَين اللقاءَين، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
كذلك استقبل رئيس اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L) اللواء Enrico Fontana مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون لتطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.
