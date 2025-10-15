الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
10:44
بين الشرع والأسد.. فيديو ومقارنة
2025-10-14
نائب قواتي: برّي يؤذي الحياة الديمقراطية (شاهد الفيديو)
2025-10-14
"ضهرت لشوفك" نائب رئيس الحكومة بجواب مفاجئ! (فيديو)
2025-10-14
إطلاق سراح سلاحف "مهددة بالانقراض"! (فيديو)
2025-10-13
بعد خروجه من السجن.. انهيار شقيق صالح الجعفراوي (شاهد الفيديو)
محليات
هيكل استقبل جنبلاط ومعوض وبحث الأوضاع العامة (صور)
2025-10-15 | 10:31
هيكل استقبل جنبلاط ومعوض وبحث الأوضاع العامة (صور)
استقبل
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
في مكتبه في اليرزة النائب السابق
وليد جنبلاط
ورئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
النائب تيمور جنبلاط
،
كما استقبل النائب
ميشال معوض
. خلال هذَين اللقاءَين، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
كذلك استقبل رئيس
اللجنة العسكرية
التقنية من أجل
لبنان
(MTC4L)
اللواء
Enrico Fontana مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون لتطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.
مقالات ذات صلة
بري استقبل الوفد الأميركي الموسّع.. وبحثٌ في أوضاع لبنان والمنطقة
هذا ما تم بحثه بين جنبلاط وبراك (الديار)
معوض في ذكرى اغتيال الجميل: لبنان الوطن والدولة بدأ ينتصر
هيكل استقبل جنبلاط ومعوض وبحث الأوضاع العامة (صور)
محليات
قائد الجيش
العماد هيكل
جنبلاط
معوض
تحرّك إسرائيلي في تلة الحمامص
جريمة مروعة في بعليك.. والضحية مؤهل في قوى الامن
09:46
الوكالة الوطنية: العثور على درون اسرائيلية في بلدة عيتا الشعب وجرافة خرقت منطقة غاصونة شرق بلدة بليدا
09:46
الوكالة الوطنية: العثور على درون اسرائيلية في بلدة عيتا الشعب وجرافة خرقت منطقة غاصونة شرق بلدة بليدا
09:37
إزالة التعديات في الخندق الغميق.. الجديد توثق
إزالة التعديات في الخندق الغميق.. الجديد توثق
09:37
إزالة التعديات في الخندق الغميق.. الجديد توثق
إزالة التعديات في الخندق الغميق.. الجديد توثق
08:49
الحدث - غازي العريضي - الحلقة الكاملة
08:49
الحدث - غازي العريضي - الحلقة الكاملة
عربي و دولي
10:44
بين الشرع والأسد.. فيديو ومقارنة
محليات
10:31
هيكل استقبل جنبلاط ومعوض وبحث الأوضاع العامة (صور)
محليات
09:46
الوكالة الوطنية: العثور على درون اسرائيلية في بلدة عيتا الشعب وجرافة خرقت منطقة غاصونة شرق بلدة بليدا
الوكالة الوطنية: العثور على درون اسرائيلية في بلدة عيتا الشعب وجرافة خرقت منطقة غاصونة شرق بلدة بليدا
09:46
إزالة التعديات في الخندق الغميق.. الجديد توثق
09:37
الحدث - غازي العريضي - الحلقة الكاملة
08:49
النائب أديب عبد المسيح لـ "هنا بيروت": لم يُدع الرئيس جوزاف عون إلى قمة شرم الشيخ منعاً للإحراج في ظل الوجود الإسرائيلي فالجلوس على الطاولة مع نتنياهو إهانة
08:45
النائب أديب عبد المسيح عن مشروع تعتيق النبيذ في أنفاق الجنوب: لم أقصد إهانة بيئة حزب الله أو الشهداء
08:41
النائب أديب عبد المسيح لـ "هنا بيروت": المجلس النيابي يفشل اليوم في موضوع الانتخابات النيابية والثنائي الشيعي لا يناسبه أن ينتخب المغتربون 128 نائباً بل يناسبه أن تسير بضبابية
08:11
2025-08-21
فيديو - لامين يامال ونيكي نيكول في موناكو
2025-10-08
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
09:27
وفاة أحد أبرز رموز "النيو سول" دي أنجيلو بعد صراع مع السرطان
2025-10-13
عملية "تبادل الأسرى" بين إسرائيل وحماس إنطلقت
2023-05-16
04:19
كرامي تبحث واقع التعليم في عكار
13:10
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2025
2025-10-13
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025
2025-10-12
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
2025-10-12
دموع واعترافات في “المؤثر الحقيقي”.. ليا حمزة تبكي وعز دلول يتحدث عن الخيانة
2025-10-11
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2025
2025-10-11
"رسالة لبري" ومعركة كبرى منتظرة ولبنان مجرد تفصيل! (فيديو)
فن
05:29
تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر داخل وزاة الدفاع في اليرزة
فن
05:29
تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر داخل وزاة الدفاع في اليرزة
محليات
02:34
بعد البيجر.. السيستاني وجه نصيحة وتحذير لنصرالله!
محليات
02:34
بعد البيجر.. السيستاني وجه نصيحة وتحذير لنصرالله!
عربي و دولي
15:19
رويترز عن مصدر رسمي سوري: الشرع سيطالب غدا خلال زيارته إلى موسكو بتسليم الأسد لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين
عربي و دولي
15:19
رويترز عن مصدر رسمي سوري: الشرع سيطالب غدا خلال زيارته إلى موسكو بتسليم الأسد لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين
عربي و دولي
00:26
الشرع يكشف عن خطة لمقاضاة بشار الأسد
عربي و دولي
00:26
الشرع يكشف عن خطة لمقاضاة بشار الأسد
محليات
15:07
سوريون يختطفون لبنانيين في القصر... والعشائر تستنفر على الحدود
محليات
15:07
سوريون يختطفون لبنانيين في القصر... والعشائر تستنفر على الحدود
محليات
13:59
بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"
محليات
13:59
بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"
