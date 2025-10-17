قلق اسرائيلي من تحرك حزب الله جنوباً.. مزاعم جديدة: نرى أسلحة تُفرّغ!

زعمت القناة 14 الاسرائيلية، أن "قائداً ميدانياً على الحدود الشمالية أدلى بشهادة مقلقة حول تحركات قرب الحدود اللبنانية"، قائلاً: "نرى أسلحة تفرغ من شاحنات "بيك أب" إلى شقق سكنية قرب الحدود، لكن يطلب منا عدم التحرك، ونحن لا نقوم بأي إجراء حتى ولا إطلاق نار تحذيري".