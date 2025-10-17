قلق اسرائيلي من تحرك حزب الله جنوباً.. مزاعم جديدة: نرى أسلحة تُفرّغ!

وادعى: "توجيهات صدرت لجنود في القطاع برفع الجاهزية على خلفية ازدياد نشاط "حزب الله
" بمحاذاة السياج".
وذكر جندي في الاحتياط للقناة نفسها، أن صفوف الجيش تشهد "حالة
إحباط شديدة"، موضحاً أن "تحركات متزايدة تسجل قرب السياج تشمل دراجات نارية وجرارات وسيارات، في ظل غياب أوامر بإطلاق النار عليهم".
وبحسب روايته للقناة 14 الاسرائيلية، "يقترب مدنيون برفقة فرق من "اليونيفيل" والجيش اللبناني ضمن أعمال نزع الألغام وموسم قطف الزيتون
، فيقومون بالتصوير وجمع المعلومات، وقد بلغ الاقتراب "نحو 80 متراً" ما أدى إلى "تآكل الردع"، على حد تعبيره.