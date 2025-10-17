الأخبار
قلق اسرائيلي من تحرك حزب الله جنوباً.. مزاعم جديدة: نرى أسلحة تُفرّغ!

2025-10-17 | 07:12
قلق اسرائيلي من تحرك حزب الله جنوباً.. مزاعم جديدة: نرى أسلحة تُفرّغ!
قلق اسرائيلي من تحرك حزب الله جنوباً.. مزاعم جديدة: نرى أسلحة تُفرّغ!

زعمت القناة 14 الاسرائيلية، أن "قائداً ميدانياً على الحدود الشمالية أدلى بشهادة مقلقة حول تحركات قرب الحدود اللبنانية"، قائلاً: "نرى أسلحة تفرغ من شاحنات "بيك أب" إلى شقق سكنية قرب الحدود، لكن يطلب منا عدم التحرك، ونحن لا نقوم بأي إجراء حتى ولا إطلاق نار تحذيري".

وادعى: "توجيهات صدرت لجنود في القطاع برفع الجاهزية على خلفية ازدياد نشاط "حزب الله" بمحاذاة السياج".

وذكر جندي في الاحتياط للقناة نفسها، أن صفوف الجيش تشهد "حالة إحباط شديدة"، موضحاً أن "تحركات متزايدة تسجل قرب السياج تشمل دراجات نارية وجرارات وسيارات، في ظل غياب أوامر بإطلاق النار عليهم".

وبحسب روايته للقناة 14 الاسرائيلية، "يقترب مدنيون برفقة فرق من "اليونيفيل" والجيش اللبناني ضمن أعمال نزع الألغام وموسم قطف الزيتون، فيقومون بالتصوير وجمع المعلومات، وقد بلغ الاقتراب "نحو 80 متراً" ما أدى إلى "تآكل الردع"، على حد تعبيره. 
 
 
 
 
 
واقع الكهرباء.. بين الرئيس عون ووزير الطاقة
09:12

واقع الكهرباء.. بين الرئيس عون ووزير الطاقة

إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه جو صدي وبحث معه في شؤون وزارته والمشاريع المنوي تنفيذها وواقع قطاع الكهرباء.

09:12

واقع الكهرباء.. بين الرئيس عون ووزير الطاقة

إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه جو صدي وبحث معه في شؤون وزارته والمشاريع المنوي تنفيذها وواقع قطاع الكهرباء.

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: جيش العدو الاسرائيلي أطلق رشقات نارية باتجاه مجموعة من الاهالي كانوا يقومون بقطاف الزيتون في بلدة عيترون بحماية دورية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفل ولا إصابات
09:23
واقع الكهرباء.. بين الرئيس عون ووزير الطاقة
09:12
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم
08:57
مراسل الجديد: أنباء عن وقوع إصابات جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم
08:46
بعد قرار إخلاء سبيل هانيبال القذافي.. أول بيان لعائلة رفيق الإمام الصدر!
08:36
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف بلدة خربة سلم
08:28
