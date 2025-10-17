بعد قرار إخلاء سبيل هانيبال القذافي.. أول بيان لعائلة رفيق الإمام الصدر!

تعليقا على إخلاء سبيل ، أصدرت عائلة الشيخ البيان التالي:

ان الحملة الإعلامية والضغط السياسي الذي رافق اخلاء سبيل يعكس بشكل واضح التدخل السياسي بالقضاء اللبناني،

وقد ظهر بشكل فاضح موقف وزير العدل قبل أسابيع وانحيازه الواضح لإخلاء سبيله،



ان هذا القرار يستبطن تناقضا جليا حيث ان توقيف هنيبعل والاتهامات الموجهه اليه لم تتغير ولم يقدم اي شئ ينفي موجباتها،

من جهة اخرى فإن الاستجواب الاخير لم يكن جديا ولم يلحظ جوهر الاتهام إنما له علاقة بقضايا هامشية وهذا ما يعكس ما كنا نحذر منه تكرارا ودعواتنا الدائمة للتحقيق والاستجواب بشكل جدي وبعيدا عن الشكليات.



ان التنسيق المسبق لإخلاء سبيل القذافي ظهر من خلال التلاعب بالرأي العام باكاذيب الوضع الصحي للقذافي والتوقيف التعسفي لكن ما التقطته الكاميرات ينفي كل المزاعم ويظهر حسن رعايته وعافية صحته وقياس الصدق أم الكذب يبدأ من الصورة.



ان الظلم الذي وقع على العائلة وتشويه السمعة والاعتقال وتضليل الرأي العام يعكسه ويترجمه بشكل حاسم هذا الاخلاء السبيل وكل ما يدور حوله.



اننا اذ نذكر جميع المعنيين والمتدخلين في الداخل كما القوى الاقليمية بوجوب الافراج واخلاء سبيل المغيبين وكشف الحقيقة التآمرية التي تعرضوا لها واننا كعائلة الشيخ طالبنا منذ البداية وبوضوح بأن الهدف ليس في استمرار القذافي موقوفا او اخلاء سبيله مقابل الاموال التي يحبها للأسف الكثير في بل العمل ولو لمرة واحدة والضغط للوصول إلى تحرير الاحبة الثلاثة ورفع هذه المظلومية عنهم.



ان هذا الفصل الاخير وتضييع اهم اوراق الضغط في قضية التغييب مؤلم اكثر مما تحملنا وتوقعنا ولن يكون آخر الفصول ونحن كما قال الامام كموج البحر دون توقف فلن نساوم او نستكين لان يعلو ولا يعلى عليه.