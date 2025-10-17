الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد قرار إخلاء سبيل هانيبال القذافي.. أول بيان لعائلة رفيق الإمام الصدر!

2025-10-17 | 08:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد قرار إخلاء سبيل هانيبال القذافي.. أول بيان لعائلة رفيق الإمام الصدر!
بعد قرار إخلاء سبيل هانيبال القذافي.. أول بيان لعائلة رفيق الإمام الصدر!

تعليقا على إخلاء سبيل هانيبال القذافي، أصدرت عائلة الشيخ محمد يعقوب البيان التالي:

ان الحملة الإعلامية والضغط السياسي الذي رافق اخلاء سبيل هنيبعل القذافي يعكس بشكل واضح التدخل السياسي بالقضاء اللبناني،
وقد ظهر بشكل فاضح موقف وزير العدل قبل أسابيع وانحيازه الواضح لإخلاء سبيله،

ان هذا القرار يستبطن تناقضا جليا حيث ان توقيف هنيبعل القذافي والاتهامات الموجهه اليه لم تتغير ولم يقدم اي شئ ينفي موجباتها،
من جهة اخرى فإن الاستجواب الاخير لم يكن جديا ولم يلحظ جوهر الاتهام إنما له علاقة بقضايا هامشية وهذا ما يعكس ما كنا نحذر منه تكرارا ودعواتنا الدائمة للتحقيق والاستجواب بشكل جدي وبعيدا عن الشكليات.

ان التنسيق المسبق لإخلاء سبيل القذافي ظهر من خلال التلاعب بالرأي العام باكاذيب الوضع الصحي للقذافي والتوقيف التعسفي لكن ما التقطته الكاميرات اليوم ينفي كل المزاعم ويظهر حسن رعايته وعافية صحته وقياس الصدق أم الكذب يبدأ من الصورة.

ان الظلم الذي وقع على العائلة وتشويه السمعة والاعتقال وتضليل الرأي العام يعكسه ويترجمه بشكل حاسم هذا الاخلاء السبيل وكل ما يدور حوله.

اننا اذ نذكر جميع المعنيين والمتدخلين في الداخل كما القوى الاقليمية بوجوب الافراج واخلاء سبيل المغيبين وكشف الحقيقة التآمرية التي تعرضوا لها واننا كعائلة الشيخ محمد يعقوب طالبنا منذ البداية وبوضوح بأن الهدف ليس في استمرار القذافي موقوفا او اخلاء سبيله مقابل الاموال التي يحبها للأسف الكثير في لبنان بل العمل ولو لمرة واحدة والضغط للوصول إلى تحرير الاحبة الثلاثة ورفع هذه المظلومية عنهم.

ان هذا الفصل الاخير وتضييع اهم اوراق الضغط في قضية التغييب مؤلم اكثر مما تحملنا وتوقعنا ولن يكون آخر الفصول ونحن كما قال الامام الصدر كموج البحر دون توقف فلن نساوم او نستكين لان الحق يعلو ولا يعلى عليه.
 
 
 
مقالات ذات صلة
بعد قرار إخلاء سبيل هانيبال القذافي.. أول بيان لعائلة رفيق الإمام الصدر!

محليات

هانيبال القذاقي

الامام موسى الصدر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: أنباء عن وقوع إصابات جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف بلدة خربة سلم

اقرأ ايضا في محليات

واقع الكهرباء.. بين الرئيس عون ووزير الطاقة
09:12

واقع الكهرباء.. بين الرئيس عون ووزير الطاقة

إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه جو صدي وبحث معه في شؤون وزارته والمشاريع المنوي تنفيذها وواقع قطاع الكهرباء.

09:12

واقع الكهرباء.. بين الرئيس عون ووزير الطاقة

إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه جو صدي وبحث معه في شؤون وزارته والمشاريع المنوي تنفيذها وواقع قطاع الكهرباء.

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: جيش العدو الاسرائيلي أطلق رشقات نارية باتجاه مجموعة من الاهالي كانوا يقومون بقطاف الزيتون في بلدة عيترون بحماية دورية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفل ولا إصابات
09:23
واقع الكهرباء.. بين الرئيس عون ووزير الطاقة
09:12
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم
08:57
مراسل الجديد: أنباء عن وقوع إصابات جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم
08:46
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف بلدة خربة سلم
08:28
عن مصير بشار الأسد.. هكذا ردّ الكرملين الروسي!
08:18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025