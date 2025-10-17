ذكرى 17 تشرين.. نواب يحيون الثورة ويؤكدون استمرار النضال

في ذكرى انتفاضة 17 تشرين، أعاد نواب لبنانيون التأكيد على أهمية وما حققته من مكتسبات، مؤكدين أن الطريق نحو الدولة العادلة ما زال مستمراً.



النائبة عون اعتبرت أن الانتفاضة أسفرت عن انتصارين: الأول، وصول الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام مع الالتزام بالدستور وبناء الدولة، والثاني، إعادة إلى الانتعاش وتطبيق القانون على الجميع بالتساوي. وأوضحت عون أن "المطالب أصبحت على المسار الصحيح"، داعية إلى التعاون مع الرئيسين لبناء دولة قوية بسلاح واحد تحت الجيش والقوى الأمنية. وأشارت أيضاً إلى للانتخابات النيابية 2026، مؤكدة أهمية تحديد ممثلي الانتفاضة بغض النظر عن الأسماء.



بدوره، رأى النائب رازي الحاج أن الانتفاضة كسرت حاجز الخوف في حرية التعبير ورفع وعي المواطنين، مشيراً إلى أنها جاءت رداً على الأوضاع المزرية وانهيار المؤسسات، معتبراً أن وتكتل "الجمهورية القوية" أثبتوا قدرتهم على بناء الدولة الفعلية.



، كتب النائب إبراهيم منيمنة على منصة "أكس" أن أهم إنجازات 17 تشرين كانت الخروج عن التقليد السياسي وتعزيز قيم الدولة العادلة واستقلالية القضاء والمحاسبة والمواطنة، مؤكداً أن باقية طالما هناك لبنانيون يحلمون بوطن يليق بأبنائه.



كما شدد النائب الحوت على أن روح الانتفاضة مستمرة، داعياً إلى التمسك بالدولة الإصلاحية واحترام المصلحة العامة، موضحاً أن "الأمل لا يطفأ ما دام هناك مؤمنون بالإصلاح لا بالفوضى".