4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

ذكرى 17 تشرين.. نواب يحيون الثورة ويؤكدون استمرار النضال

2025-10-17 | 14:46
ذكرى 17 تشرين.. نواب يحيون الثورة ويؤكدون استمرار النضال
ذكرى 17 تشرين.. نواب يحيون الثورة ويؤكدون استمرار النضال

في ذكرى انتفاضة 17 تشرين، أعاد نواب لبنانيون التأكيد على أهمية الثورة وما حققته من مكتسبات، مؤكدين أن الطريق نحو الدولة العادلة ما زال مستمراً.

النائبة نجاة عون اعتبرت أن الانتفاضة أسفرت عن انتصارين: الأول، وصول الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام مع الالتزام بالدستور وبناء الدولة، والثاني، إعادة القضاء إلى الانتعاش وتطبيق القانون على الجميع بالتساوي. وأوضحت عون أن "المطالب أصبحت على المسار الصحيح"، داعية إلى التعاون مع الرئيسين لبناء دولة قوية بسلاح واحد تحت الجيش والقوى الأمنية. وأشارت أيضاً إلى التحضير للانتخابات النيابية 2026، مؤكدة أهمية تحديد ممثلي الانتفاضة بغض النظر عن الأسماء.

بدوره، رأى النائب رازي الحاج أن الانتفاضة كسرت حاجز الخوف في حرية التعبير ورفع وعي المواطنين، مشيراً إلى أنها جاءت رداً على الأوضاع المزرية وانهيار المؤسسات، معتبراً أن حزب القوات اللبنانية وتكتل "الجمهورية القوية" أثبتوا قدرتهم على بناء الدولة الفعلية.

من جهته، كتب النائب إبراهيم منيمنة على منصة "أكس" أن أهم إنجازات 17 تشرين كانت الخروج عن التقليد السياسي وتعزيز قيم الدولة العادلة واستقلالية القضاء والمحاسبة والمواطنة، مؤكداً أن الثورة باقية طالما هناك لبنانيون يحلمون بوطن يليق بأبنائه.

كما شدد النائب عماد الحوت على أن روح الانتفاضة مستمرة، داعياً إلى التمسك بالدولة الإصلاحية واحترام المصلحة العامة، موضحاً أن "الأمل لا يطفأ ما دام هناك مؤمنون بالإصلاح لا بالفوضى".
ذكرى 17 تشرين.. نواب يحيون الثورة ويؤكدون استمرار النضال

محليات

17 تشرين

لبنان

ثورة لبنان

مراسلة الجديد: وصول هنيبعل القذافي إلى قصر عدل بيروت للممثول أمام القاضي زاهر حمادة
أسعار المحروقات ليوم الجمعة... إنخفاض طفيف

