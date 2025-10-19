منظمة تركية تحذّر لبنان: أوقفوا البناء في موئل فقمة الراهب

في تطوّر يعكس حجم القلق الدولي، وجّهت منظّمة SAD-AFAG التركيّة، وهي من أبرز الهيئات المتخصّصة عالميًا بحماية فقمة الراهب المتوسّطية، رسالة رسميّة حازمة إلى الوزارات اللبنانيّة عبر جمعيّة .





عبّرت عن إدانة صريحة لاستمرار أعمال البناء فوق مغارة فقمة الراهب في عمشيت، مؤكّدة أنّ هذا الموقع يُعدّ أهمّ موئل فعّال لفقمة الراهب في المشرق، وأنّ المساس به يشكّل تهديدًا مباشرًا لتراث طبيعي فريد لا يمكن تعويضه.



ودعت SAD-AFAG الحكومة اللبنانيّة إلى وقف فوري وشامل للأعمال، واتخاذ إجراءات قانونيّة وإداريّة لحماية الموقع، تطبيقًا للقوانين البيئيّة اللبنانيّة ولإلتزامات الدوليّة ضمن اتفاقيّة .



وقد أُرسلت نسخة من الرسالة إلى منظّمات بيئيّة، دوليّة ومتوسطيّة، تأكيدًا على أنّ المتوسّط بأسره يستيقظ دفاعًا عن عمشيت وبيئتها البحريّة.