ما وراء رسائل براك... وهل اقترب السيناريو الأخطر؟

تتسارع التطوراتُ السياسيةُ والعسكرية بوتيرة عالية ومعها ارتفعت وتيرةُ الضغوطِ على وبعد كلام توم باراك وتوصيفِه اتفاقيةَ وقفِ الأعمال العَدائية بأنها فشلت لمح الى أن لبنان لم يُبرِمِ اتفاقاً مباشِرا مع واعتبر أن النتيجةَ كانت هدوءًا هشًا بلا سلام، وجيشًا بلا سلطة، وحكومةً بلا سيطرة رأت مصادرُ سياسيةٌ أن كلامَ براك تمهيدٌ لما هو أخطرُ على لبنان مع سقوط اتفاقية الهدنة والقرار 1701 واتفاق تشرين من الأجندة الإسرائيلية معطوفة على المناورات العسكرية التي تجريها إسرائيل عند الحدود إنما تهدف للضغط على لبنان للتفاوض المباشر ووصع ترتيبات أبعد من اتفاق 17 ايار وإلا في المقابل توافقٌ لبناني لا تراجعَ عنه قِوامُه الاساس لجنةُ الميكانيزم ودورُها في أيِّ عمليةِ تفاوضٍ غيرِ مباشِر وبعد وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان

وتعليقا على ما تم التداولُ به عن أن رئيسَ الحكومة يَحتاطُ في السراي الحكومي علمتِ الجديد أن أياً من الأجهزةِ الأمنية لم يتلقَّ تقاريرَ أو معطياتٍ حول مخاطرَ أمنيةٍ تحيطُ برئيسِ الحكومة

قضائيا عملٌ جِدي في عدد من المِلفات أولُها مِلف المرفأ وتحديدُ القاضي حبيب رزق موعدا لاستجواب المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، في الدعوى التي رفعها المدعي العامُّ التمييزي السابق غسان عويدات بتهمة "اغتصابِ السلطة" وانتحالِ صفةِ محققٍ عدلي إضافة الى استئناف جلسات التحقيق مع الفنان فضل شاكر ومِلف هنيبعل القذافي الذي يَنتظرُ فيه وكلاءُ الدفاع الاطلاعَ على الملف بعد أن تقَدَّموا بطلبٍ قبل عشَرَةِ أيام إضافة الى طلبِهم الاطلاعَ على قرار إخلاءِ السبيل وَفقا للمادة 78 من أصول المحاكمات الجزائية تمهيدا لايداع طلبِ إلغاءِ الكَفالة ورفعِ منعِ السفر عن هنيبعل وقالت مصادرُ متابِعة للجديد إنَّ عائلة الإمام لم تطلبْ ايَّ تعويضاتٍ مادية في عريضة الادعاء فيما برز تقدُّمُ الوكيلَين القانونيَّين لعائلة الشيخ يعقوب، الأستاذ أنطوان عقل والدكتور ناجي أيوب، باعتراضٍ على قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي، كما طالبا، في حال الإصرار على إخلاء سبيله، برفع قيمة الكفالة المالية ليس من أجل العائلة، بل لضمان القذافي بالحضور والمتابعة القضائية وعدمِ مغادرتِه الأراضي اللبنانية نظرًا لحساسية القضية.