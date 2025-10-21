الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

حمدان: لتجاوز الطائفية في كل المواقع والمناصب

2025-10-21 | 09:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حمدان: لتجاوز الطائفية في كل المواقع والمناصب
حمدان: لتجاوز الطائفية في كل المواقع والمناصب

كتب النائب فراس حمدان عبر منصة إكس:

بدايةً، أتوجّه بالشكر إلى الزملاء النواب الذين منحوني صوتهم في انتخابات عضوية لجنة الإدارة والعدل. وقد تناولت بعض وسائل الإعلام مداخلتي بشأن التوازن الطائفي في تمثيل الكتل النيابية داخل لجان مجلس النواب، في حين أن ما طرحته جاء في سياقٍ ساخر من الواقع السياسي الذي يحكم البلد، ومن منطق تقاسم النفوذ تحت شعار "التوازن الطائفي" حين يخدم مصالح بعض القوى. أما وقد عبّر بعض النواب عن استغرابهم من هذا الطرح، فإنني أؤكد مجددًا على دعوة هؤلاء إلى تجاوز الطائفية في كل المواقع والمناصب وألا يعتمدوا الإزدواحية والديماغوجية في خطابهم وممارستهم السياسية، والسير معنا نحو بناء دولة المواطنة التي تعبّر عن قناعاتنا ومبادئنا، والتي نراها السبيل الوحيد للخلاص من الأزمات التي ابتُلي بها وطننا.
مقالات ذات صلة
حمدان: لتجاوز الطائفية في كل المواقع والمناصب

محليات

لبنان

مجلس النواب

فراس حمدان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جبهة لبنان وتحركات بالأيام الأخيرة.. هذا الحل الأميركي! (الجمهورية)
بولس: محادثات السلام قد تتوسع لتشمل لبنان وسوريا

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
14:28
نائب يدعو المغتربين لعدم التسجيل للاقتراع.. والتخطيط للقدوم
14:00
معلومات الجديد: من المرجح أن تعرض مسودة قانون الفجوة المالية على طاولة مجلس الوزراء مع ابقاء الـ16و5 مليار دولار معلَّقة بانتظار البتّ بمسؤوليتها
13:17
مصادر سياسية مطلعة على خط الرئاسات: لبنان قال كلمته ومستعد للتفاوض مع اسرائيل عبر لجنة الميكانيزم ترامناً مع عمله على تحقيق الحياد
13:06
مصادر دبلوماسية للجديد: على المسؤولين اللبنانيين الى الذهاب الى حصر السلاح في كل لبنان والتفاوض المباشر مع اسرائيل بعد اهمال واشنطن للملف اللبناني ووضعه في حساب اسرائيل
13:05
مصادر دبلوماسية للجديد: تحليق المسيرات الاسرائيلية فوق مقار الرئاسات وفوق بيروت كلها رسائل تعكس ارتفاع منسوب التوتر الميداني وسط تحذيرات من تصعيد مستمر على الساحة اللبنانية
13:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025