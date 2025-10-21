ساركوزي متوجهاً الى السجن.. و5 سنوات حبس

دخل الأسبق نيكولا ساركوزي سجن لاسانتيه الباريسي، بعد صدور حكم بسجنه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من لحملته عام 2007. ولم يسبق أن دخل أي رئيس دولة في إلى السجن، فيما أمضى البرازيلي لولا والجنوب إفريقي جايكوب زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة.