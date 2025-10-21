ساركوزي متوجهاً الى السجن.. و5 سنوات حبس

View this post on Instagram
دخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي صباح اليوم سجن لاسانتيه الباريسي، بعد صدور حكم بسجنه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007. ولم يسبق أن دخل أي رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي إلى السجن، فيما أمضى البرازيلي لولا دا سيلفا والجنوب إفريقي جايكوب زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة.
