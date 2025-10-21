قاضية لبنانية تتعرض للإعتداء.. وهذا ما حصل

صدر عن زملاء القاضية حنان قنديل وعائلتها البيان التالي:

"ندين بأشدّ العبارات الاعتداء الوحشي وغير المقبول الذي تعرّضت له القاضية حنان قنديل أثناء مرورها بسيارتها، حيث أقدم المدعوّ (س.بولس) على الاعتداء الجسدي المباشر عليها، في سابقة خطيرة تمسّ هيبة وكرامة القضاة إنّ هذا العمل المشين يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف، وتعدّيًا فجًّا على سلطة قضائية يُفترض أن تكون مصانة من كل أشكال العنف والتهديد، ما يثير قلقًا بالغًا حيال تزايد مظاهر التعدّي على سيادة القانون في ".

وأضاف البيان: "إنّنا نطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة بالتحرّك الفوري، وفتح تحقيق شفاف وسريع، وإنزال القانونية بحق المعتدي، وعدم التهاون مع مثل هذه الأفعال التي تمسّ ركائز الدولة ومؤسساتها".

كما أكدوا تضامنهم الكامل مع القاضية حنان قنديل ومع الجسم القضائي بأسره"، واردفوا: "أنّ حماية القضاة هي حماية للعدالة نفسها، وأنّ كرامة القضاء جزء لا يتجزأ من كرامة ".



وخُتم البيان: "فلْيُحاسَب المعتدي، ولْيبقَ القضاء حرًّا، مستقلًّا، وآمنًا".