عدوان: نزع السلاح لم ينجز شمال الليطاني بعد وجلسة 8 ايلول جمدت مفاعيل جلسة 5 آب

وردا على قول انه لا يملك حرية الحركة في الخارج ذكر عدوان في مقابلة مع "كلام ايناس" عبر يوتيوب، ان تمكن من الحصول على اصوات المغتربين في المرة السابقة في معظم القارات، وما الذي يمنع من تكرار ذلك.

وعن قرار حصرية السلاح، اشار عدوان الى ان الحكومة اخذت قرار حصرية السلاح في جلسة 5 اب ولكنها عادت وقامت ب"تمييعه" في جلسة 5 ايلول منتقدا اداء الحكومة قائلا ان ما يتم القيام به اقل من المستوى اللازم، ولا على مستوى الأحداث التي تحصل.

واضاف: في الخامس من ايلول لم يتم وضع برنامج واضح لكل المراحل لتنفيذ حصرية السلاح بوضوح ومع رزنامة

وردا على سؤال ما اذا كانت قرارات 5 ب قد سقطت، قال عدوان لم تسقط ولكن اصبحت hold. وكان هناك تفكير انه "منمشي عمهلنا نجي من هلأ لآخر السنة منشيل السلاح جنوب الليطاني.

وكشف عدوان ان في الاجتماع الاخير للجنة الميكانيزم تبين انه لا زال هناك عمل كبير يجب القيام به، لم ينجز بعد وهناك محاولة لارجاء نزع السلاح الى العام الجديد وبعده العودة الى نغمة القرار 1701 الذي ينص على حصرية السلاح حنوب الليطاني كما يفسره حزب .

واشار عدوان الى ان اسرائيل ليست بحاجة الى ذريعة للقيام بما تقوم به ولكن علينا كلبنانيين القيام بما هو مطلوب منا.

وفي موضوع اخر كشف عدوان ان اعدت ملفا من الاف الوثائق لمحاولة استرداد ال بي سي من خلال ، لان استردادها حق للقوات.