في طرابلس والشمال.. جولة رقابية على المولدات

نفّذ فريق من جولة ميدانية على المولدات الكهربائية في مدينة ومناطق ، برئاسة لما علم الدين، رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في ، وبمشاركة رئيس بلدية طرابلس ، وبمؤازرة من .



انطلق الموكب من سرايا ، حيث شملت الجولة عدداً من المواقع التي تُشغّل مولدات كهربائية خاصة، بهدف التحقق من الالتزام بالتسعيرة الرسمية وضمان حقوق المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



وفي تصريح لها، أكدت علم الدين أن "هذه الجولة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط المخالفات ومراقبة الأسعار، مشددة على أهمية التعاون بين والبلديات لتحقيق العدالة في تسعير الخدمات الأساسية".



، أشار رئيس بلدية طرابلس إلى أن "البلدية تضع إمكانياتها كافة في خدمة هذه المهمة، مؤكداً أن حماية المواطن من الاستغلال هي أولوية مشتركة بين البلدية والوزارة".