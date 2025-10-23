في طرابلس والشمال.. جولة رقابية على المولدات

انطلق الموكب من سرايا طرابلس
، حيث شملت الجولة عدداً من المواقع التي تُشغّل مولدات كهربائية خاصة، بهدف التحقق من الالتزام بالتسعيرة الرسمية وضمان حقوق المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي تصريح لها، أكدت علم الدين أن "هذه الجولة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط المخالفات ومراقبة الأسعار، مشددة على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية
والبلديات لتحقيق العدالة في تسعير الخدمات الأساسية".
من جهته
، أشار رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة
إلى أن "البلدية تضع إمكانياتها كافة في خدمة هذه المهمة، مؤكداً أن حماية المواطن من الاستغلال هي أولوية مشتركة بين البلدية والوزارة".