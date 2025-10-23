الرئيس عون استقبل رئيس لجنة "الميكانيزم": لا أحد يريد عودة الحرب

ابلغ رئيس الجمهورية العماد الرئيس الجديد للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية ( الميكانيزم) الجنرال الأميركي JOSEPH CLEARFIELD خلال استقباله له قبل ظهر في ، ضرورة تفعيل عمل لجنة " الميكانيزم" لوضع حد للاعتداءات المتتالية على وانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في شهر تشرين الثاني الماضي. واكد خلال اللقاء الذي حضره القائم بالاعمال الأميركي في لبنان السيد KEITH HANINGAN ان لبنان الذي التزم اتفاق وقف الاعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلق امالا كبيرة على عمل لجنة الاشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار الى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية التي لا مبرر لها وغير مقبولة لاسيما وانها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها.