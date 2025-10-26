إعادة الإعمار والاستقرار والانتخابات.. نائب حزب الله يحسم الجدل!

وخلال احتفال تكريمي في ، شدد رعد على أن المدينة "رمز للعلم والنضال"، وأن "من استهدف بيوت أهلها وأسواقها أراد احتلال البلد وبثّ اليأس، لكنه فشل وسيفشل لأن محصّن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة".

ورأى أن "القول بأن سبب الاعتداءات خطأ فادح، لأن أصل العدوان هو مشروع التوسعي"، داعياً إلى "تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة الأطماع ".

كما رفض رعد "الربط بين وأي ضغوط خارجية"، مؤكداً "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، معتبراً أن "العدو يستفيد من أي تأجيل".