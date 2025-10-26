إعادة الإعمار والاستقرار والانتخابات.. نائب حزب الله يحسم الجدل!

وخلال احتفال تكريمي في النبطية، شدد رعد على أن المدينة "رمز للعلم والنضال"، وأن "من استهدف بيوت أهلها وأسواقها أراد احتلال البلد وبثّ اليأس، لكنه فشل وسيفشل لأن لبنان محصّن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة".
ورأى أن "القول بأن المقاومة سبب الاعتداءات خطأ فادح، لأن أصل العدوان هو مشروع العدو التوسعي"، داعياً إلى "تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة الأطماع الإسرائيلية".
كما رفض رعد "الربط بين إعادة الإعمار وأي ضغوط خارجية"، مؤكداً "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، معتبراً أن "العدو يستفيد من أي تأجيل".
وثق مقطع فيديو لحظة ملاحقة مجموعة كلاب احد الضباع من النوع "المخطط" في أحراج بلدة بطرماز قضاء الضنية شمال لبنان، مع الاشارة الى ان "الضبع المخطط" يصنف بأنه الحيوان الوطني في لبنان ويحظى بحماية قانونية، ويحظر قتله، ويعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض، كمان انه لا يشكل خطرا على الإنسان بل يتغذى على الجيف والنفايات.تشاهدون الفيديو مرفقاً: