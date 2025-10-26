الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

استهدفته إسرائيل في القليعة.. من هو؟

2025-10-26 | 04:15
استهدفته إسرائيل في القليعة.. من هو؟
استهدفته إسرائيل في القليعة.. من هو؟

زعَم الجيش الإسرائيلي أنه اغتال عنصر في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، محمد أكرم عربية، في منطقة القليعة جنوب لبنان، مشيراً في بيان له إلى أن العنصر كان يساهم في إعادة بناء قدرات قتالية وبنى تحتية إرهابية، وهدد التفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

 

استهدفته إسرائيل في القليعة.. من هو؟

