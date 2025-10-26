استهدفته إسرائيل في القليعة.. من هو؟

زعَم الجيش أنه اغتال عنصر في قوة التابعة لحزب ، أكرم عربية، في منطقة ، مشيراً في بيان له إلى أن العنصر كان يساهم في إعادة بناء قدرات قتالية وبنى تحتية إرهابية، وهدد التفاهمات بين ولبنان.