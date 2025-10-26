الجيش الإسرائيلي: قضينا على العنصر محمد أكرم عربية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله في القليعة

نقلت "رويترز" عن مصادر أن خمسة عمال أصيبوا بجروح خطيرة جراء حريق اندلع في خط أنابيب نفطي بحقل الزبير في العراق اليوم، فيما أكد مسؤولون أن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حالياً 400 ألف برميل يومياً.تشاهدون الفيديو مرفقاً:
بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقعت كمبوديا وتايلاند الأحد في كوالالمبور اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء النزاع الحدودي بينهما.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات الردع النووي الروسية "في أعلى مستوى"، مشيراً إلى أن تدريبات القوات الهجومية الاستراتيجية هذا الأسبوع شملت "اختبارات لأسلحة واعدة وإطلاقات قتالية لمكونات القوات النووية كافة".