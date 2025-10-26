الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي: قضينا على العنصر محمد أكرم عربية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله في القليعة

2025-10-26 | 04:12
الجيش الإسرائيلي: قضينا على العنصر محمد أكرم عربية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله في القليعة
الجيش الإسرائيلي: قضينا على العنصر محمد أكرم عربية بقوة الرضوان التابعة لحزب الله في القليعة
بالفيديو: خط نفط بالعراق يحترق.. وإصابات
اتفاق سلام بين كمبوديا وتايلاند برعاية ترامب

بالفيديو: خط نفط بالعراق يحترق.. وإصابات
04:32

بالفيديو: خط نفط بالعراق يحترق.. وإصابات

نقلت "رويترز" عن مصادر أن خمسة عمال أصيبوا بجروح خطيرة جراء حريق اندلع في خط أنابيب نفطي بحقل الزبير في العراق اليوم، فيما أكد مسؤولون أن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حالياً 400 ألف برميل يومياً.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

04:32

بالفيديو: خط نفط بالعراق يحترق.. وإصابات

نقلت "رويترز" عن مصادر أن خمسة عمال أصيبوا بجروح خطيرة جراء حريق اندلع في خط أنابيب نفطي بحقل الزبير في العراق اليوم، فيما أكد مسؤولون أن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حالياً 400 ألف برميل يومياً.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

اتفاق سلام بين كمبوديا وتايلاند برعاية ترامب
03:45

اتفاق سلام بين كمبوديا وتايلاند برعاية ترامب

بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقعت كمبوديا وتايلاند الأحد في كوالالمبور اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء النزاع الحدودي بينهما.

03:45

اتفاق سلام بين كمبوديا وتايلاند برعاية ترامب

بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقعت كمبوديا وتايلاند الأحد في كوالالمبور اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء النزاع الحدودي بينهما.

بوتين: الردع النووي بأقصى جاهزية
03:17

بوتين: الردع النووي بأقصى جاهزية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات الردع النووي الروسية "في أعلى مستوى"، مشيراً إلى أن تدريبات القوات الهجومية الاستراتيجية هذا الأسبوع شملت "اختبارات لأسلحة واعدة وإطلاقات قتالية لمكونات القوات النووية كافة".

03:17

بوتين: الردع النووي بأقصى جاهزية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات الردع النووي الروسية "في أعلى مستوى"، مشيراً إلى أن تدريبات القوات الهجومية الاستراتيجية هذا الأسبوع شملت "اختبارات لأسلحة واعدة وإطلاقات قتالية لمكونات القوات النووية كافة".

