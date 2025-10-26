نتنياهو: سياسة إسرائيل الأمنية بأيديها

وأضاف في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء: "نتحكم في أمننا، وأوضحنا للقوى الدولية أن ستحدد غير المقبولة بالنسبة لنا، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها وسنستمر في التصرف بها".

وأضاف: "هذا، بالطبع، مقبول من ، وفقا لما عبر عنه كبار ممثليها في الأيام القليلة الماضية".

وشدد نتنياهو على أن "سياسة إسرائيل الأمنية بأيديها"، وأنها "ستدافع عن نفسها بقوتها الذاتية وستواصل السيطرة على مصيرها".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو رفضه دخول قوات تركية إلى غزة، ضمن خطة الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة.

وتضمنت خطة إشراك في قوة دولية، لإعادة الاستقرار والمساهمة في المدمر.