الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
محليات

جلسة الانتخاب سقطت بـ"تفاهم سريّ" (البناء)

2025-10-29 | 02:21
جلسة الانتخاب سقطت بـ"تفاهم سريّ" (البناء)

كتبت صحيفة " البناء" في أسرارها:

تقول مصادر نيابية إن اتفاقاً رئاسياً جرى حول التعامل مع قضية الانتخاب الاغترابي سوف يتمّ تظهيرها في اجتماع الحكومة اليوم أدّت إلى رفع الجلسة النيابيّة، وفق مخرج لائق هو عدم اكتمال النصاب الذي كان ينقصه حضور نائبين موجودين ولم يتم احتسابهما عمداً لتسهيل المخرج وإن ما قاله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب عن عدم الرغبة بالتشريع في قضية وطنية حساسة بغياب مكوّنات رئيسية عن الجلسة هو موقف رئيس المجلس. وتقول المصادر إن رئيس الحكومة كان شريكاً في الحل وشاهداً على المخرج وإن رئيس كتلة القوات اللبنانية كان على علم بما جرى وشريكاً في الاتفاق.

