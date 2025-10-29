تقول مصادر نيابية إن اتفاقاً رئاسياً جرى حول التعامل مع قضية الانتخاب الاغترابي سوف يتمّ تظهيرها في اجتماع الحكومة أدّت إلى رفع الجلسة النيابيّة، وفق مخرج لائق هو عدم اكتمال النصاب الذي كان ينقصه حضور نائبين موجودين ولم يتم احتسابهما عمداً لتسهيل المخرج وإن ما قاله المجلس النيابي عن عدم الرغبة بالتشريع في قضية وطنية حساسة بغياب مكوّنات رئيسية عن الجلسة هو موقف رئيس المجلس. وتقول المصادر إن رئيس الحكومة كان شريكاً في الحل وشاهداً على المخرج وإن رئيس كتلة كان على علم بما جرى وشريكاً في الاتفاق.